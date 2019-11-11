Шокирующая выставка тел остается в Киеве и устраивает «Ночь в музее»

Шоу-бизнес

Уникальная экспозиция настоящих человеческих тел открыла свои двери для киевлян в конце лета. Выставка вызвала такой резонанс в обществе, что ее владельцы — немецкий анатом Гунтер фон Хагенс и его команда — пошли навстречу украинским организаторам и, пересмотрев свой плотный гастрольный график, нашли в нем для Киева еще несколько месяцев. Это позволило продлить временные рамки экспозиции до 19 января.

В данный момент выставку уже успели посетить более 100 000 неравнодушных гостей: «Экспозиция просто поражает!», «Она изменила мое отношение к собственному телу и здоровью», «Выставка, которую должен увидеть каждый».

Чуть более чем за два месяца работы BODY WORLDS — «Вселенная тела» удивила и шокировала тысячи людей. Но уже в самом начале зимы у каждого желающего появится возможность не только погрузиться в анатомическое путешествие, но и устроить ночную экскурсию по выставке.

1 декабря организаторы устраивают «Ночь в музее». Среди тех, кто предварительно заполнит форму регистрации, будет выбрано 100 счастливчиков, которые смогут бесплатно посетить авторскую ночную экскурсию по экспозиции и узнать обо всех секретах человеческого тела.

В контексте научно-образовательной выставки BODY WORLDS — «Вселенная тела» представлены подлинные человеческие тела и органы, сбереженные после смерти владельцев уникальным методом пластинации. Это нестандартный способ бальзамирования, изобретенный немецким анатомом Гунтером фон Хагенсом, при котором все растворимые жиры и жидкости в теле после смерти заменяются полимерами. Такой способ позволяет сохранять тело на микроскопическом и клеточном уровнях в течение неограниченного периода времени.

На киевской выставке можно увидеть экспозицию под названием «Цикл Жизни». Она наглядно демонстрирует все природные трансформации, которым подвергается тело на протяжении жизни — от зачатия до глубокой старости; показывает, как на самом деле выглядят болезни и какой именно вред люди причиняют собственному организму под влиянием вредных привычек.

Напомним, в будни выставка работает с 9:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 21:00. Билеты можно приобрести онлайн или на месте в кассах.

Страница выставки в Facebook

Страница выставки в Instagram

Сайт bodyworlds.com.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter