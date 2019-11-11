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Звездный футболист разбил автомобиль за 350 тысяч долларов (фото, видео)
Нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг попал в ДТП на своем Lamborghini Aventador стоимостью около 350 тысяч долларов.
Как сообщает издание The Sun, футболист возвращался с тренировки, и на дороге с плотным движением въехал в стоявший впереди Mercedes. Поскольку скорость была минимальной, никто из участников ДТП не пострадал.
Отметим, что Обамеянг, зарабатывающий 250 тысяч долларов в неделю, провел за свой клуб в нынешнем сезоне 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион мира по боксу американец Эррол Спенс чудом не погиб в страшной аварии.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!