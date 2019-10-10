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Чемпион мира по боксу чудом не погиб в страшном ДТП: фото разбитого «Феррари» (видео)
Новоиспеченный чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версиям IBF и WBC 29-летний американец Эррол Спенс (26 побед, 21 из них — нокаутом), который 29 сентября на арене Staples Centre в Лос-Анджелесе победил своего соотечественника Шона Портера, попал в страшную аварию, сообщает CBS.
По информации источника, находившийся за рулем Ferrari Спенс на ночной дороге не справился с управлением, и машина несколько раз перевернулась. Сам Спенс вылетел из авто, так как не был пристегнут ремнем безопасности. Полиция сообщила, что потерпевший доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По прогнозам медиков, боксер будет жить.
По данным издания Mirror, Эррол перед аварией веселился со своими друзьями в одном из ночных клубов Далласа. Употреблял ли он алкоголь — пока неизвестно.
В рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring Спенс занимает шестую позицию.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский боксер Денис Беринчик перед боем попал в автомобильную аварию.
Фото Getty Images, FOX4Terry
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