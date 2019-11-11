"Друг Путина" Эво Моралес и все руководство Боливии ушли в отставку (фото)

Мир

В воскресенье, 10 ноября, в Боливии ушло в отставку все высшее руководство страны, включая президента Эво Моралеса. К этому привели массовые протесты недовольных результатами президентских выборов, которые состоялись 20 октября. Спустя четыре дня Высший избирательный суд (так называется в Боливии Центральная избирательная комиссия) объявил Моралеса победителем уже после первого тура, хотя он набрал 47,1 процента голосов. Его главный соперник, бывший президент Карлос Меса заручился поддержкой 36,5 процента избирателей. Десятки тысяч людей вышли на улицы, требуя отставки Моралеса.

Массовые беспорядки в Боливии продолжались почти три недели

Он пообещал провести новые выборы, однако протестующих это не удовлетворило. Люди напомнили главе государства, что он вообще не должен был выдвигаться на четвертый срок. Против этого в 2016 году проголосовали большинство боливийцев на референдуме.

10 ноября представители Организации американских государств, проводившей международный аудит выборов в Боливии, заявили, что обнаружили поддельные подписи и массовые манипуляции с бюллетенями. После этого отставки президента потребовали командующий армией и начальник полиции. Лишившись поддержки силовиков, Моралес освободил пост, который занимал последние 14 лет. При этом он заявил, что в Боливии произошел «гражданский государственный переворот». Тем не менее, он не станет цепляться за власть ради стабильности в республике.

Вслед за Моралесом ушли в отставку вице-президент Альваро Гарсиа-Линера, председатели обеих палат парламента страны, а также ряд министров, их заместителей и губернаторов. Бразды правления временно перешли в руки ко второму заместителю председателя Сената Боливии Жанин Аньес. Вечером 10 ноября она сама заявила об этом, обратившись к нации по телевидению. Аньес пообещала в ближайшее время провести чрезвычайную сессию парламента. Там будут официально утверждены все отставки. Кроме того, депутаты должны согласовать и назвать даты проведения досрочных парламентских и президентских выборов. Аньес не исключает, что голосование состоится в один день.

Ночью появились сообщения о том, что полиция арестовала председателя Высшего избирательного суда Марию Эухению Чоке и ее заместителя Антонио Костаса. Их подозревают в личной причастности к нарушениям и подтасовкам результатов выборов 20 октября. Говорят также о намерении полиции арестовать и Моралеса.

Подавляющее большинство боливийцев с ликованием встретило известие об отставке Эво Моралеса. Люди называют свою победу концом тирании

Эво Моралес 26 октября исполнилось 60 лет. Боливийцы с иронией шутят, что Чоке и Костас спешили с оглашением результатов выборов, чтобы спеть преподнести президенту подарок к юбилею. Однако массовые протесты испортили главе государства праздник.

Моралес — первый в истории Боливии президент-индеец. Он родился и вырос в крестьянской семье, которая занималась, как и подавляющее большинство других этнических индейцев в стране, выращиванием коки. Эво не смог даже среднюю школу окончить. Отсутствие среднего образования не помешало ему в 1995 году основать партию «Движение к социализму». Моралес никогда не скрывал своих левых политических взглядов. Он является убежденным сторонником социализма. Свою предвыборную агитацию Эво неизменно строил на антиамериканских выпадах, обещаниях провести в Боливии полную национализацию и легализовать выращивание коки. На Западе Моралеса называют «другом Путина».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о массовых беспорядках в Чили, где сотни тысяч людей вышли на улицы, протестуя против повышения проезда в метро. Властям пришлось отказаться от непопулярной меры, но недовольные требуют теперь отставки правительства и президента Себастьяна Пиньеры.

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