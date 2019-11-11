Стиль жизни

Гороскоп на 14 ноября для всех знаков зодиака

Четверг, 14 ноября, — день, когда не следует игнорировать начальство.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 14 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Овнам могут предложить интересную работу. Возможны небольшие удачные приобретения.

Телец

Все мысли Тельцов сосредоточатся на практической стороне жизни. Рассматривайте разные виды заработка.

Близнецы

Совет звезд: внимательно отнеситесь к мелочам. От кредитов лучше отказаться.

Рак

Если вы хотите решить назревший материальный вопрос, опирайтесь на других людей

Лев

Если вы начнете новый проект, вас ждет слишком большая ответственность или сильная зависимость.

Дева

Удачный день для беседы с партнером по браку, для получения консультации юриста или врача.

Весы

Звезды советуют отказаться от бурных застолий и увеселительных мероприятий.

Скорпион

Хороший день, чтобы обсудить проблемы, связанные с кредитом, долгом, возмещением убытков.

Стрелец

Удачный день для признания в тайных чувствах и привязанностях, обмена обещаниями.

Козерог

Козерогу придется экстренно решать жилищные, финансовые и коммунальные вопросы.

Водолей

Совет звезд: любые передвижения на автомобиле отмените. Тренировки лучше отложить.

Рыбы

Возможны конфликты с коллегами, не стоит откровенничать с ними на перекурах.

Хорошего вам дня!

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