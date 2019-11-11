Эксперт назвал противоречивыми законодательные ограничения для рынка онлайн-казино, — СМИ

Деньги

Пункт, разрешающий букмекерским конторам открывать онлайн-казино, является одним из самых противоречивых в правительственном законопроекте по азартным играм. Такое мнение озвучил одесский отельер и общественный деятель Фазиль Аскеров, пишет «Капитал».

«Зачем букмекерам возможность открывать онлайн-казино? Это совсем другой вид деятельности», — подчеркивает Аскеров, напоминая, что законодатель решил ограничить количество букмекеров цифрой 10.

Эксперт напомнил опыт Грузии, ссылаясь на грузинского эксперта игорного бизнеса, официального представителя английской компании GVC Holding Георгия Мамулашвили, когда онлайн-казино объединили не с букмекерскими конторами, а с наземным казино: «Эта модель за 15 лет оправдала себя полностью — и государство, и потребитель, и сам оператор защищены от недобросовестных операторов. Контроль над игорной отраслью стал намного проще для государства, и любой оператор старается играть честную игру».

По словам Аскерова, онлайн-казино в Грузии заплатили налогов в бюджет на сумму 170 миллионов долларов. В планах украинского правительства в 2019 году получить в бюджет со всех видов игорного бизнеса 100 миллионов долларов.

«Согласно прогнозам, всего через пять лет доля онлайн-казино в общем объеме азартных развлечений вырастет примерно на 15%. Ограничивать растущий рынок законодательно — зачем?» — спросил Аскеров.

Он также подчеркнул, что одно онлайн-казино обеспечивает работой более 100 IT-специалистов с минимальной зарплатой от 1500 долларов.

«Скажите, а в чем тогда логика законодателя ограничивать онлайн-казино в Украине всего 10-ю букмекерами, если наземных казино будет явно больше 20-ти и каждый из них будет иметь желание развивать онлайн-казино? А это 3000−5000 рабочих мест в ІТ-сфере с высокой зарплатой и уплатой налогов в Украине», — отметил автор публикации.

Ранее кандидат юридических наук, эксперт по лотерейной отрасли Игорь Галицкий высказал мнение, что лотерейный бизнес в Украине требует принятия отдельного специального закона. По его словам, главной проблемой правительственного законопроекта «О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр» является объединение выпуска и проведения лотерей с организацией и проведением азартных игр.

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