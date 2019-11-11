Украина — Эстония: онлайн-трансляция матча

Спорт

В четверг, 14 ноября, сборная Украины по футболу, уже гарантировавшая себе путевку в финальный турнир Евро-2020, на стадионе «Славутич Арена» в Запорожье сыграет товарищеский поединок против команды Эстонии (начало встречи — в 19:00).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных Андрея Шевченко и Карела Волайда, за которой вы сможете следить в этой новости.

Без Зинченко

В понедельник, 11 ноября, сборная Украины собралась для подготовки к предстоящим встречам с Эстонией и Сербией (17 ноября в Белграде) в столичном отеле «Опера». К сожалению, в ноябрьских матчах наставник «желто-синих» Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на перенесшего операцию Александра Зинченко из «Манчестер Сити».Также под большим вопросом участие в сборе травмированных игроков «Шахтера» Марлоса и Жуниора Мораеса.

Кроме того, на сей раз в национальную команду не вызван полузащитник чемпиона Украины Тарас Степаненко, который все равно не помог бы команде в отборочной встрече Евро-2020 с сербами из-за удаления с поля в предыдущем поединке против Португалии.

Таким образом, наш тренерский штаб сборной Украины рассчитывает на 25 футболистов.

Вратари — Андрей Пятов («Шахтер»), Андрей Лунин («Вальядолид», Испания), Юрий Панькив («Александрия»).

Защитники — Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все — «Шахтер»), Виталий Миколенко, Александр Караваев, Артем Шабанов (все — «Динамо»), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия).

Полузащитники — Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все — «Динамо»), Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко (оба — «Шахтер»), Дмитрий Иванисеня («Заря»), Евгений Шахов («Лечче», Италия), Марьян Швед («Селтик», Шотландия), Роман Безус («Гент», Бельгия).

Нападающие — Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Артем Беседин («Динамо»).

Виталий Миколенко

Новичок сборной Дмитрий Иванисеня из «Зари»

Сергей Болбат и Виталий Буяльский

Евгений Шахов, Сергей Кривцов, Евгений Коноплянка и Николай Матвиенко

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Эстония рассчитывает на 23 футболиста

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Эстонии Карел Волайд для подготовки к спаррингу с Украиной и отборочному поединку Евро-2020 с Нидерландами (19 ноября в Амстердаме) вызвал 23 футболиста.

Вратари: Марко Меэритс («Нарва Транс»), Сергей Лепметс («Левадия»), Матвей Игонен («Лиллестрем», Норвегия).

Защитники: Энар Яагер, Герт Камс (оба — «Флора»), Тайо Тенисте («Бранн», Норвегия), Кароль Метс (АИК, Швеция), Кен Калласте (ГКС, Польша), Артур Пикк («Медзь», Польша), Никита Баранов («Алашкерт», Армения), Йоонас Тамм («Лиллестрем», Норвегия).

Полузащитники: Сандер Пури («Нымме Калью»), Хенри Аниер («Сувон», Южная Корея), Илья Антонов («Арарат», Армения), Маттиас Кяйт («Домжале», Словения), Франк Лийвак, Михкель Айнсалу, Владислав Крейда, Константин Васильев (все — «Флора»).

Нападающие: Сергей Зенев («Шахтер», Казахстан), Хенрик Оямаа («Медзь», Польша), Мартин Миллер, Эрик Сорга (оба — «Флора», Эстония).

Отметим, что в предстоящих встречах эстонцам не поможет главная звезда команды — 34-летний защитник итальянского «Кальяри» Рагнар Клаван, известный по выступлениям за английский «Ливерпуль» (39 матчей, один мяч в АПЛ). В составе сборной Эстонии он провел 127 поединков и забил три мяча.

Главный тренер сборной Эстонии Карел Волайд

Арбитр из Испании

Как сообщает официальный сайт УАФ, на матче Украина — Эстония будет работать испанская бригада арбитров во главе с 37-летним уроженцем Бенидорма Хуаном Мартинесом Мунуэрой, получившим статус рефери ФИФА четыре года назад. На линиях ему будут помогать Теодоро Собрино Маган и Роберто Алонсо Фернандес, четвертый судья — украинец Виталий Романов.

В прежние годы Мунуэра лишь раз пересекался с нашими командами, когда в 2016 году судил встречу Нидерланды (U19) — Украина (U19) — 3:2.

Испанский рефери Хуан Мартинес Мунуэра

Соперники в отборе к Евро-2020

Сборная Украины блестяще провела отборочный цикл чемпионата Европы 2020 года, за тур до финиша обеспечив себе путевку в финальный турнир. Команда Андрея Шевченко взяла четыре очка в противостоянии с чемпионом Европы Португалией (0:0 в Лиссабоне и 2:1 в Киеве), разгромила во Львове Сербию (5:0), а также по два раза одолела Люксембург (2:1 в Люксембурге и 1:0 во Львове) и Литву (3:0 в Вильнюсе и 2:0 в Харькове).

По три мяча в составе «желто-синих» забили Цыганков, Яремчук и Малиновский, дважды отличился Коноплянка и по разу ворота соперников поразили Зинченко, Марлос и Ярмоленко (один автогол в пассиве люксембуржца Родригеса).

Что же касается эстонцев, то они отбор провалили, набрав лишь одно очко в семи сыгранных поединках (с Северной Ирландией — 0:2 и 1:2, с Германией — 0:8 и 0:3, с Нидерландами — 0:4 и с Беларусью — 0:0 и 1:2) и замыкая турнирную таблицу группы.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский забил в отборе к Евро-2020 три мяча

Стопроцентный результат

В прежние годы наша национальная команда четырежды пересекалась с эстонцами на футбольном поле, выиграв все матчи и не пропустив при этом ни одного мяча: Украина — Эстония — 3:0 (Коновалов, автогол соперника, Гусейнов) в 1994-м, Эстония — Украина — 0:1 (Гусейнов) в 1995-м, Эстония — Украина — 0:2 (Гусев, Алиев) в 2011-м и Украина — Эстония — 4:0 (Ярмоленко, Гусев, Воронин, Милевский) в 2012-м.

Видеообзор матча Украина — Эстония — 4:0 (28 мая 2012 года)

Состав Украины дороже в 18 раз

Авторитетный портал transfermarkt. de оценивает общую стоимость футболистов сборной Украины, готовящихся к предстоящим матчам, в 18,3 раза дороже, чем игроков команды Эстонии (125,2 млн евро против 6,850 млн).

В отсутствие Александра Зинченко (30 млн евро) и Марлоса (11 млн) шестерку самых дорогих футболистов «желто-синих» сформировали: Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков (по 20 млн), Руслан Малиновский (12,5 млн), Андрей Лунин (7,5 млн), а также Евгений Коноплянка и Роман Яремчук (по 6,5 млн).

Что же касается команды Эстонии, то дороже всех стоят: Кароль Метс (1 млн), Эрик Сорга (0,5 млн), Сергей Зенев (0,45 млн), Тайо Тенисте (0,4 млн), а также Илья Антонов и Михкель Айнсалу (по 0,35 млн).

Андрей Ярмоленко забил в футболке сборной Украины 37 мячей

День в истории

Из 263 проведенных с 1992 года матчей четыре «желто-синие» сыграли именно 14 ноября, отпраздновав две победы, а еще по разу сыграв вничью и уступив. Причем три встречи пришлись на стадию плей-офф крупных международных турниров. И если Германии (1:4 в 2001-м) сборная Украины проиграла, с Грецией разошлась миром (0:0 в 2009-м), то Словению победила (2:0 в 2015-м), завоевав в итоге путевку на Евро-2016. Кроме того, в товарищеском матче наша команда в этот день в 2012 году увезла победу из Болгарии (1:0).

14 ноября 2015 года Евгений Коноплянка и компания в матче плей-офф Евро-2016 победили во Львове команду Словении — 2:0

Тату на память

Один из ассистентов Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины — 48-летний итальянец Андреа Малдера — по случаю выхода «желто-синих» в финальный турнир Евро-2020 украсил свою спину татуировкой с гербом Украины на фоне желто-синего флага.

Позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Украины в последнем рейтинге ФИФА поднялась на три позиции и занимает 22-е место. Команда Эстонии потеряла два места и находится на 104-й строке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире спарринг Украина — Эстония.

Фото ffu.ua, Getty Images, jalgpall. ee, alchetron.com



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