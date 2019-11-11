Стиль жизни

Кому следует быть особенно осторожным: гороскоп на 14 ноября для всех знаков зодиака

Звезды обещают, что четверг будет тихим и спокойным.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 14 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Удачный день для освобождения от негатива, лишних связей и внутренних комплексов.

Телец

Сегодня произойдут необычные события, которые подтолкнут к новым целям и планам.

Близнецы

Хороший день для дальних поездок и встреч гостей издалека. Также удачно решатся старые конфликты.

Рак

Удачный день для изменений в личной жизни, хотя бы небольших. Внимательность и дотошность помогут избежать проблем.

Лев

Совет звезд: лучше проявить осторожность и не принимать поспешных решений.

Дева

Сегодня потребуются значительные расходы, которые вы не могли предвидеть.

Весы

Удачный день для занятий, которые требуют повышенное внимание к деталям.

Скорпион

День будет богатым на новую информацию. Хорошие новости поднимут настроение.

Стрелец

Остерегайтесь некачественных приобретений. Одинокие Стрельцы могут встреть свою любовь.

Козерог

Совет звезд: не стоит никого просить о помощи, действуйте самостоятельно. Родные сделают подарок.

Водолей

Вероятно получение ценных подарков и денежных поступлений. Другу понадобится помощь.

Рыбы

Звезды обещают Рыбам, что интуиция и логическое мышление помогут избежать неприятностей.

Хорошего вам дня!

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