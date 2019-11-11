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Кому следует быть особенно осторожным: гороскоп на 14 ноября для всех знаков зодиака
Звезды обещают, что четверг будет тихим и спокойным.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 14 ноября для всех знаков зодиака.
Овен
Удачный день для освобождения от негатива, лишних связей и внутренних комплексов.
Телец
Сегодня произойдут необычные события, которые подтолкнут к новым целям и планам.
Близнецы
Хороший день для дальних поездок и встреч гостей издалека. Также удачно решатся старые конфликты.
Рак
Удачный день для изменений в личной жизни, хотя бы небольших. Внимательность и дотошность помогут избежать проблем.
Лев
Совет звезд: лучше проявить осторожность и не принимать поспешных решений.
Дева
Сегодня потребуются значительные расходы, которые вы не могли предвидеть.
Весы
Удачный день для занятий, которые требуют повышенное внимание к деталям.
Скорпион
День будет богатым на новую информацию. Хорошие новости поднимут настроение.
Стрелец
Остерегайтесь некачественных приобретений. Одинокие Стрельцы могут встреть свою любовь.
Козерог
Совет звезд: не стоит никого просить о помощи, действуйте самостоятельно. Родные сделают подарок.
Водолей
Вероятно получение ценных подарков и денежных поступлений. Другу понадобится помощь.
Рыбы
Звезды обещают Рыбам, что интуиция и логическое мышление помогут избежать неприятностей.
Хорошего вам дня!
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