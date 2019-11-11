Стиль жизни

Гороскоп на 15 ноября для всех знаков зодиака

Пятница, 15 ноября, — удачный день, для бизнесменов и ученых.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 15 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Овнам следует не забывать об осторожности, предпринимая попытки изменить свою жизнь к лучшему.

Телец

Удачный день для поездок, они позволят вам завершить важное дело или помогут развеяться.

Близнецы

Совет звезд: позвольте себе походы по магазинам и незапланированные покупки.

Рак

Поступит заманчивое предложение от человека, с которым вы недавно сотрудничали.

Лев

Осторожнее с покупками: высок риск отдать деньги за некачественный или устаревший товар.

Дева

Хорошая новость: в любви вам будет везти больше, чем остальным знакам зодиака.

Весы

В эту пятницу очень высока вероятность появления новых конфликтов в семье.

Скорпион

Очень благоприятный день для ваших новых романтических отношений и знакомств.

Стрелец

Совет звезд: следите за здоровьем, питайтесь по режиму и сходите в бассейн.

Козерог

Возможно, придется выслушать критику начальства, замечания от заказчика или проверяющего лица.

Водолей

Водолеям придется контактировать с людьми, которые им завидуют и тайно недолюбливают.

Рыбы

Вечеринки, назначенные на эти сутки, могут оставить неприятный осадок, лучше остаться дома.

Хорошего вам дня!

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