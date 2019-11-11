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Гороскоп на 15 ноября для всех знаков зодиака
Пятница, 15 ноября, — удачный день, для бизнесменов и ученых.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 15 ноября для всех знаков зодиака.
Овен
Овнам следует не забывать об осторожности, предпринимая попытки изменить свою жизнь к лучшему.
Телец
Удачный день для поездок, они позволят вам завершить важное дело или помогут развеяться.
Близнецы
Совет звезд: позвольте себе походы по магазинам и незапланированные покупки.
Рак
Поступит заманчивое предложение от человека, с которым вы недавно сотрудничали.
Лев
Осторожнее с покупками: высок риск отдать деньги за некачественный или устаревший товар.
Дева
Хорошая новость: в любви вам будет везти больше, чем остальным знакам зодиака.
Весы
В эту пятницу очень высока вероятность появления новых конфликтов в семье.
Скорпион
Очень благоприятный день для ваших новых романтических отношений и знакомств.
Стрелец
Совет звезд: следите за здоровьем, питайтесь по режиму и сходите в бассейн.
Козерог
Возможно, придется выслушать критику начальства, замечания от заказчика или проверяющего лица.
Водолей
Водолеям придется контактировать с людьми, которые им завидуют и тайно недолюбливают.
Рыбы
Вечеринки, назначенные на эти сутки, могут оставить неприятный осадок, лучше остаться дома.
Хорошего вам дня!
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