24.18 / 24.42 26.54 / 26.93
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Гороскоп на 15 ноября для всех знаков зодиака

15:41 14 ноября 2019 49
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Пятница, 15 ноября, — удачный день, для бизнесменов и ученых.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 15 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Овнам следует не забывать об осторожности, предпринимая попытки изменить свою жизнь к лучшему.

Телец

Удачный день для поездок, они позволят вам завершить важное дело или помогут развеяться.

Близнецы

Совет звезд: позвольте себе походы по магазинам и незапланированные покупки.

Рак

Поступит заманчивое предложение от человека, с которым вы недавно сотрудничали.

Лев

Осторожнее с покупками: высок риск отдать деньги за некачественный или устаревший товар.

Дева

Хорошая новость: в любви вам будет везти больше, чем остальным знакам зодиака.

Весы

В эту пятницу очень высока вероятность появления новых конфликтов в семье.

Скорпион

Очень благоприятный день для ваших новых романтических отношений и знакомств.

Стрелец

Совет звезд: следите за здоровьем, питайтесь по режиму и сходите в бассейн.

Козерог

Возможно, придется выслушать критику начальства, замечания от заказчика или проверяющего лица.

Водолей

Водолеям придется контактировать с людьми, которые им завидуют и тайно недолюбливают.

Рыбы

Вечеринки, назначенные на эти сутки, могут оставить неприятный осадок, лучше остаться дома.

Хорошего вам дня!

Читайте также гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

Не как с Фриске: коллега Чернышева рассказал о болезни Заворотнюк

Пенсия

Без пенсии: стало известно, кто в Украине сможет получать государственные выплаты

Зеленский устал

Зеленский устал: в Украине указали на странные решения президента

Пушилин

Есть повод выпить: главарь "ДНР" Пушилин учредил очередной праздник

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер