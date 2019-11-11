- 09:12 Доллар и евро дешевеют: за сколько можно купить и продать валюту
- 08:57 «Укрзалізниця» влипла в новый скандал из-за проводников поезда «Ворохта – Киев»
- 08:55 Нескромный львенок и семейная ссора птиц: названы победители конкурса самых смешных фотографий дикой природы
- 08:35 Где смотреть онлайн матчи квалификации Евро-2020
- 08:27 Венки, кресты и оградки: в России насыпали горку для детей из земли с кладбища
- 08:05 Лежали в холодильнике: в Польше при загадочных обстоятельствах погибли два украинца
- 08:03 Есть подозрение, что в ГПУ хотят уничтожить дела о высших должностных лицах, — Горбатюк
- 08:01 Второй фронт для Украины: вторжения из Беларуси не будет, но война на том направлении ведется уже давно
- 07:45 Где смотреть онлайн Украина – Эстония: расписание трансляций матча
- 07:41 Воруют с помощью «курьеров»: украинцев предупредили о хитрой схеме мошенников
- 07:33 Украина — Эстония: онлайн-трансляция матча
- 07:28 Новые тренды в маникюре: модные цвета и эффекты, кристаллы
Где смотреть онлайн матчи квалификации Евро-2020
В четверг, 14 ноября, на футбольных полях Старого Света стартуют поединки пятого тура отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Напомним, что сборные Украины (после сенсационной победы над Португалией), Польши, России, Италии, Бельгии и Испании уже обеспечили себе путевки в финальный турнир Евро-2020. По итогам ноябрьских поединков определятся еще 14 счастливчиков (последние четыре пропуска на турнир будут разыграны в марте 2020-го в стыковых поединках Лиги наций).
Квалификация Евро-2020
14 ноября (четверг)
Турция — Исландия 19:00 «Футбол 2»
Англия — Черногория 21:45 «Футбол 1»
Франция — Молдова 21:45 «Футбол 2»
15 ноября (пятница)
Армения — Греция 19:00 «Футбол 2»
Босния и Герцеговина — Италия 21:45 «Футбол 1»
Румыния — Швеция 21:45 «Футбол 2»
16 ноября (суббота)
Кипр — Шотландия 16:00 «Футбол 2»
Словения — Латвия 19:00 «Футбол 1»
Азербайджан — Уэльс 19:00 «Футбол 2»
Германия — Беларусь 21:45 «Футбол 1»
Северная Ирландия — Нидерланды 21:45 «Футбол 2»
17 ноября (воскресенье)
Сербия — Украина 16:00 «Украина», «Футбол 1»
Люксембург — Португалия 16:00 «Футбол 2»
Косово — Англия 19:00 «Футбол 1»
Болгария — Чехия 19:00 «Футбол 2»
Андорра — Турция 21:45 «Футбол 2»
Албания — Франция 21:45 «Футбол 1»
Напомним, что жеребьевка финального турнира Евро-2020 пройдет 30 ноября в Бухаресте.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию спарринга Украина — Эстония.
Фото uefa.com
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»