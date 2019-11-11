Где смотреть онлайн матчи квалификации Евро-2020

Спорт

В четверг, 14 ноября, на футбольных полях Старого Света стартуют поединки пятого тура отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Напомним, что сборные Украины (после сенсационной победы над Португалией), Польши, России, Италии, Бельгии и Испании уже обеспечили себе путевки в финальный турнир Евро-2020. По итогам ноябрьских поединков определятся еще 14 счастливчиков (последние четыре пропуска на турнир будут разыграны в марте 2020-го в стыковых поединках Лиги наций).

Квалификация Евро-2020

14 ноября (четверг)

Турция — Исландия 19:00 «Футбол 2»

Англия — Черногория 21:45 «Футбол 1»

Франция — Молдова 21:45 «Футбол 2»

15 ноября (пятница)

Армения — Греция 19:00 «Футбол 2»

Босния и Герцеговина — Италия 21:45 «Футбол 1»

Румыния — Швеция 21:45 «Футбол 2»

16 ноября (суббота)

Кипр — Шотландия 16:00 «Футбол 2»

Словения — Латвия 19:00 «Футбол 1»

Азербайджан — Уэльс 19:00 «Футбол 2»

Германия — Беларусь 21:45 «Футбол 1»

Северная Ирландия — Нидерланды 21:45 «Футбол 2»

17 ноября (воскресенье)

Сербия — Украина 16:00 «Украина», «Футбол 1»

Люксембург — Португалия 16:00 «Футбол 2»

Косово — Англия 19:00 «Футбол 1»

Болгария — Чехия 19:00 «Футбол 2»

Андорра — Турция 21:45 «Футбол 2»

Албания — Франция 21:45 «Футбол 1»

Напомним, что жеребьевка финального турнира Евро-2020 пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию спарринга Украина — Эстония.

Фото uefa.com



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