Украина

На этой неделе Верховная Рада рассмотрит несколько законопроектов, касающихся земельной реформы. В случае их принятия уже в 2020 году в Украине заработает рынок земли, на котором будут свободно продаваться сельхозугодья. И хотя правительство уже месяц активно развенчивает мифы о «скупленной за бесценок стране», против продажи земли развернулась информационная кампания. Активисты уже перекрыли несколько автотрасс и обещают целый «земельный майдан», если власть не продлит мораторий на продажу сельхозугодий. Что будет, если митинги увенчаются успехом? По словам Евгения Черненко, руководителя Института моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива», можно выделить 10 неприятных моментов, которые ожидают украинцев в случае отмены земельной реформы.

Бедность. Без рынка земли Украина в 2020 году недополучит 7,1 миллиарда гривен. Это годовая пенсия для 200 тысяч пенсионеров. А владельцы земельных паев не смогут продать их, чтобы потратить деньги на другие нужды, например, на лечение, покупку квартиры или образование детей.

Потеря собственности. За годы независимости 1 млн украинцев умерли, не дождавшись возможности продать земельный пай. Территория в 1,5 млн га отошла в собственность государства. Каждый год моратория будет увеличивать эти печальные цифры.

Преступность. Земля будет продаваться нелегальными способами: эмфитевзис, договор залога, фиктивное наследство и т. п. От таких схем проиграют все: государство недополучит налоги, землевладельцы не смогут отстоять свои права в суде. Выиграют только мошенники и рейдеры, которые сегодня и выступают против прозрачного земельного рынка.

Разруха в селах. Деньгами от продажи государственных сельхозугодий должны распоряжаться общины — строить школы, больницы, дороги. Мораторий лишает их этих денег.

Отсталость. Украинские черноземы будут истощаться краткосрочными проектами, которые быстро приносят прибыль и не требуют многолетних инвестиций. Наша страна продолжит отставать от соседей по урожайности и прибыльности. В Польше 1 га сельхозугодий приносит 1143 доллара, в Украине — всего лишь 413 долларов.

Безработица. Без долгосрочных инновационных проектов в аграрной сфере в Украине не будут созданы тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест, прежде всего в селах и небольших городах.

Ограничения для фермеров. Арендованная земля не может быть залогом для банковского кредита. Это лишает фермеров доступа к деньгам на развитие бизнеса.

Нечестные политики. Протесты против рынка земли организуют политические силы, которым вы сказали «нет» на выборах. Спекулируя на земельном вопросе, они обманным путем хотят вернуть себе влияние.

Компания неудачников. Северная Корея, Таджикистан, Венесуэла, Конго, Куба и Украина. Так выглядит «элитный клуб» стран без рынка земли. Именно там у сельских жителей самые низкие доходы.

Нарушение Конституции. Согласно Основному Закону, собственником украинской земли является украинский народ. Но люди не смогут свободно распоряжаться этой собственностью — а это прямое противоречие Конституции.

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