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«Сукин сын»: Роналду обозвал тренера «Ювентуса» и уехал со стадиона до конца матча с «Миланом» (фото)
Поединок чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Миланом» запомнится не только вымученной победой туринцев (1:0), но и скандальным поступком звездного футболиста Старой Синьоры Криштиану Роналду.
На 55-й минуте встречи (еще при счете 0:0) наставник «Юве» Маурицио Сарри заменил звездного португальца, который, покидая поле, даже не подошел к скамейке запасных своей команды. Звездный португалец сразу отправился в раздевалку и уехал со стадиона, когда до финального свистка оставалось три минуты. Более того, по информации Il Bianconero, Роналду, покидая поле, на португальском языке назвал Сарри «сукиным сыном».
На послематчевой пресс-конференции Маурицио Сарри раздувать конфликт не стал: «Мы должны поблагодарить Роналду: он жертвовал собой, оказавшись в сложной ситуации. После контакта на тренировке он повредил коллатеральную связку. Поэтому когда он работает с высокой интенсивностью, это приводит к повреждениям мышц голени и бедра. Это влияет на его игру, сейчас он не в лучшем состоянии. Заменил его, потому что видел: он не очень хорошо себя чувствует. Вполне естественно, что игрок будет раздражен, уходя с поля. Но если он действительно покинул стадион до окончания матча, то это проблема, которую ему нужно разрешить вместе с одноклубниками. У меня с Криштиану проблем нет».
Кстати, свое недовольство заменой пятикратный обладатель «Золотого мяча» продемонстрировал еще во время недавнего матча Лиги чемпионов в Москве против «Локомотива». Тогда, проходя мимо Сарри, он не пожал тренеру руку.
Напомним, что в матчах с «Локомотивом» и «Миланом» Криштиану меняли при ничейном счете, и обе игры «Юве» в итоге выиграл.
«То, как повел себя Роналду, было некрасиво. Нужно оставаться чемпионом, даже когда уходишь с поля», — прокомментировал поведение футбольной звезды знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло.
Сам же Криштиану Роналду прервал молчание лишь почти спустя сутки после окончания встречи «Ювентус» — «Милан». «Сложная игра, важная победа!» — написал футболист в Instagram, прикрепив фото с матча.
«Ювентус» с 32 очками после 12 туров лидирует в серии А, на один пункт опережая «Интер», и на восемь — «Лацио» и «Кальяри». «Аталанта» нашего Руслана Малиновского с 22 очками идет пятой.
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Фото Getty Images, Instagram
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