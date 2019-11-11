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Ну хоть встал: фото Сивохо на съезде "Слуги народа" вызвало ажиотаж в сети
Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо после ряда неоднозначных заявлений по поводу Донбасса снова стал объектом обсуждения в соцсетях. Причиной было поведение Сивохо на партийном съезде «Слуги народа». В отличие от других партийцев Сивохо не стал прикладывать руку к сердцу во время звучания гимна Украины, и выглядел такой поступок очень некрасиво.
Комментаторы признали, что в Украине нет единого стандарта поведения во время исполнения гимна. Общепринятые нормы гласят, что гимн слушают стоя, но на этом правила исчерпываются.
Высказывались версии, что Сивохо, как и в случае с комментариями по Донбассу, просто хотел угодить всем категориям избирателей, но в итоге не понравился ни одной.
В соцсетях сошлись на том, что Сивохо мог бы просто следовать примеру однопартийцев, а не демонстрировать «особое мнение».
Напомним, летом текущего года украинцы могли убедиться, что гимн иногда слушают и не вставая, но для этого существуют особые обстоятельства.
Фото lb.ua
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