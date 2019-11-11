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Стиль жизни

К чему готовиться: гороскоп на 15 ноября для всех знаков зодиака

5:11 15 ноября 2019 83
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В эту пятницу не стоит знакомиться в социальных сетях, говорят астрологи.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 15 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Могут напомнить о себе хронические заболевания спины и суставов, не стоит поднимать тяжести.

Телец

Сегодня не следует вступать в споры или идти на открытые конфликты: это может нанести ущерб вашей репутации.

Близнецы

Совет звезд: отложите небезопасные лечебные и косметические процедуры, не ссорьтесь с коллегами.

Рак

Нежелательны покупки, кроме срочных и необходимых, не стоит покупать технику.

Лев

Хороший день, чтобы решать вопросы, касающиеся наследства, продажи имущества и строительства.

Дева

Причиной домашних ссор и неполадок в делах может стать взаимная раздражительность, контролируйте себя.

Весы

Весы могут столкнуться с острой ревностью любимого человека, причина — слишком мало внимания.

Скорпион

Совет звезд: не забывайте о технике безопасности, особенно если вы заняты новым делом или вступили в контакт с малознакомыми людьми.

Стрелец

Прежде чем проводить рискованную деловую операцию, убедитесь в ее безопасности.

Козерог

Бытовые проблемы мигом разрешаться, если Козерог обратиться за помощью к специалистам.

Водолей

Совет звезд: не стоит спорить с начальством, лучше заключите временное перемирие.

Рыбы

Возможны небольшие денежные поступления. Покупки и крупные расходы отложите на другое время.

Хорошего вам дня!

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