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К чему готовиться: гороскоп на 15 ноября для всех знаков зодиака
В эту пятницу не стоит знакомиться в социальных сетях, говорят астрологи.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 15 ноября для всех знаков зодиака.
Овен
Могут напомнить о себе хронические заболевания спины и суставов, не стоит поднимать тяжести.
Телец
Сегодня не следует вступать в споры или идти на открытые конфликты: это может нанести ущерб вашей репутации.
Близнецы
Совет звезд: отложите небезопасные лечебные и косметические процедуры, не ссорьтесь с коллегами.
Рак
Нежелательны покупки, кроме срочных и необходимых, не стоит покупать технику.
Лев
Хороший день, чтобы решать вопросы, касающиеся наследства, продажи имущества и строительства.
Дева
Причиной домашних ссор и неполадок в делах может стать взаимная раздражительность, контролируйте себя.
Весы
Весы могут столкнуться с острой ревностью любимого человека, причина — слишком мало внимания.
Скорпион
Совет звезд: не забывайте о технике безопасности, особенно если вы заняты новым делом или вступили в контакт с малознакомыми людьми.
Стрелец
Прежде чем проводить рискованную деловую операцию, убедитесь в ее безопасности.
Козерог
Бытовые проблемы мигом разрешаться, если Козерог обратиться за помощью к специалистам.
Водолей
Совет звезд: не стоит спорить с начальством, лучше заключите временное перемирие.
Рыбы
Возможны небольшие денежные поступления. Покупки и крупные расходы отложите на другое время.
Хорошего вам дня!
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...