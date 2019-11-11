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Происшествия

В Одессе депутат и его братья избили человека в храме ПЦУ

20:33 11 ноября 2019 280
Храм ПЦУ в Одессе
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе депутат областного совета от «Оппозиционной платформы «За життя» и его брат, запрещенный в служении священник, продолжают терроризировать храм ПЦУ по улице Пастера, 5, в историческом центре города.

«В воскресенье, 10 ноября, отлученный от церкви бывший священник собора вместе со своими братьями втроем жестоко избили одного из прихожан. Об этом официально заявлено в органы Национальной полиции», — сообщили в Одесско-Балтской епархии ПЦУ.

Отмечается, что, не имея в наличии никаких документов, братья силой захватили помещение собора, срывают процесс становления Православной церкви Украины на территории города и Одесской области, нарушают нормы отечественного законодательства.

«Они действуют против Святой Церкви и нашего государства, выступают против основ государственной политики в религиозной жизни Украины, направленной на терпимость, миролюбие и полное отсутствие малейшего ущемления прав религиозных общин любых конфессий. По нашему мнению, их действия могут нести в себе признаки уголовного преступления. Обращаемся к представителям соответствующих государственных органов власти и просим дать надлежащую правовую оценку действиям данных лиц, применить все правовые механизмы для соблюдения конституционных прав и безопасности граждан и сохранения религиозного мира в Одессе и регионе», — отмечают в епархии.

В полиции это ЧП пока не комментируют.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Одессой в храме, перешедшем в ПЦУ, священник Московского патриархата агитировал за «русский мир». Антиукраинскую агитацию пресекли священники ПЦУ и прихожане.

А в Тернопольской области священники устроили драку прямо в храме.

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