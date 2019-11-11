- 17:52 В Раде отреагировали на взрывы в Балаклее: что поручил Разумков
- 17:44 Импорт электроэнергии из РФ нужно остановить, он ведет к потере нашей энергогенерации, — эксперт
- 17:33 Взрывы в Балаклее: появились тревожные данные о состоянии раненых саперов
- 17:22 Погибшая на Донбассе снайпер Ярослава Никоненко стала почетным гражданином Миргорода
- 17:21 «Зеленые тарифы»: при пересмотре условий страны ЕС компенсировали инвесторам миллиарды
- 17:18 «Максиму повезло»: возлюбленная Виторгана показала фото в белье
- 17:13 Испания – Мальта: онлайн видео голов матча отбора к Евро-2020
- 17:10 О чем говорили Трамп и Зеленский в апреле: полная расшифровка беседы
- 17:06 Еще одна жертва "Крота": в России вслед за Бари Алибасовым от известного химического средства пострадал знаменитый математик
- 16:49 Кейт Миддлтон в наряде цвета фуксии стоимостью 3500 долларов встретилась с больными детьми
- 16:43 Не понимал, что делает: хирурги рассказали сенсационную правду об известном блогере «Руки-базуки»
- 16:38 Барышевскую судью, принявшую скандальное решение по SkyUp, привлекут к ответственности
Гороскоп на 16 ноября для всех знаков зодиака
Суббота, 16 ноября, — день, когда вас будут удивлять близкие.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 16 ноября для всех знаков зодиака.
Овен
В эту субботу физические нагрузки лучше отложить. День подходит для проведения легких оздоровительных процедур.
Телец
Прогноз для одиноких Тельцов: новые отношения, которые возникнут сегодня, могут привести к браку.
Близнецы
Очень велика вероятность интересных встреч и приятных знакомств. Звезды на вашей стороне.
Рак
Ракам удастся пополнить багаж знаний и улучшить профессиональные навыки.
Лев
Звезды обещают приятные события, которые поднимут настроение и вселят решительность.
Дева
Возможны небольшие финансовые потери. Желательно отказаться от крупных покупок и финансовых вложений.
Весы
Этот день подойдет для отдыха в семейном кругу и хлопот по дому. Откажитесь от посещения многолюдных заведений.
Скорпион
Не следует торопиться с заключением сделок, скоро появятся более выгодные варианты.
Стрелец
Стрелец может стать заложником собственных чувств, поэтому нужно держать эмоции под контролем.
Козерог
Совет звезд: не бойтесь говорить о своих мечтах и желаниях близким людям.
Водолей
Пришло время открыто поговорить о своих чувствах со своим возлюбленным.
Рыбы
День подойдет для несложных дел: занятий по дому, отдыха, покупок.
Хорошего вам дня!
Читайте также гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.