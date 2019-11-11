Стиль жизни

Гороскоп на 16 ноября для всех знаков зодиака

Суббота, 16 ноября, — день, когда вас будут удивлять близкие.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 16 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

В эту субботу физические нагрузки лучше отложить. День подходит для проведения легких оздоровительных процедур.

Телец

Прогноз для одиноких Тельцов: новые отношения, которые возникнут сегодня, могут привести к браку.

Близнецы

Очень велика вероятность интересных встреч и приятных знакомств. Звезды на вашей стороне.

Рак

Ракам удастся пополнить багаж знаний и улучшить профессиональные навыки.

Лев

Звезды обещают приятные события, которые поднимут настроение и вселят решительность.

Дева

Возможны небольшие финансовые потери. Желательно отказаться от крупных покупок и финансовых вложений.

Весы

Этот день подойдет для отдыха в семейном кругу и хлопот по дому. Откажитесь от посещения многолюдных заведений.

Скорпион

Не следует торопиться с заключением сделок, скоро появятся более выгодные варианты.

Стрелец

Стрелец может стать заложником собственных чувств, поэтому нужно держать эмоции под контролем.

Козерог

Совет звезд: не бойтесь говорить о своих мечтах и желаниях близким людям.

Водолей

Пришло время открыто поговорить о своих чувствах со своим возлюбленным.

Рыбы

День подойдет для несложных дел: занятий по дому, отдыха, покупок.

Хорошего вам дня!

Читайте также гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter