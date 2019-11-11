24.11 / 24.36 26.49 / 26.88
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Чего опасаться: гороскоп на 16 ноября для всех знаков зодиака

5:29 16 ноября 2019 46
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Суббота, 16 ноября, — день, который стоит посвятить родным.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 16 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Если вы планировали провести время с друзьями или любимым человеком, сделайте это.

Телец

Займитесь налаживанием своей личной жизни и в скором будущем вы достигнете в этом успеха.

Близнецы

Сегодня наиболее благоприятны свободные творческие занятия и неформальные отношения

Рак

Не самый удачный момент для рутинных денежных расчетов и бытовых покупок.

Лев

Льву следует отказаться от денежных вложений, какими бы заманчивыми не были предложения.

Дева

Гороскоп не рекомендует Деве разбрасывать деньгами, словами и достойными друзьями.

Весы

Совет звезд: не принимайте дружбу за любовь, а любовь за дружбу.

Скорпион

Не исключена срочная поездка по делам, а также крупные траты на семью.

Стрелец

Вы получите благоприятные известия, которые зарядят хорошим настроением.

Козерог

Козерогу следует беречь спину и суставы, а лучше обратиться к врачу-специалисту.

Водолей

Совет звезд: во время знакомств с новыми людьми постарайтесь прислушиваться к своей интуиции.

Рыбы

Существует риск потерять документы или ценную вещь. День ознаменуется переменами.

Хорошего вам дня!

Читайте также гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анастасия Волочкова

Отощавшая Волочкова напугала поклонников (фото)

зеленский

Уйдет ли Зеленский досрочно? Озвучен свежий прогноз

Крокодил

15-летний мальчик отбил сестру у крокодила (фото)

Заворотнюк

«Не буду колотиться в закрытую дверь»: Пригожин рассказал о тяжелом наказании Заворотнюк

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер