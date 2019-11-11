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Чего опасаться: гороскоп на 16 ноября для всех знаков зодиака
Суббота, 16 ноября, — день, который стоит посвятить родным.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 16 ноября для всех знаков зодиака.
Овен
Если вы планировали провести время с друзьями или любимым человеком, сделайте это.
Телец
Займитесь налаживанием своей личной жизни и в скором будущем вы достигнете в этом успеха.
Близнецы
Сегодня наиболее благоприятны свободные творческие занятия и неформальные отношения
Рак
Не самый удачный момент для рутинных денежных расчетов и бытовых покупок.
Лев
Льву следует отказаться от денежных вложений, какими бы заманчивыми не были предложения.
Дева
Гороскоп не рекомендует Деве разбрасывать деньгами, словами и достойными друзьями.
Весы
Совет звезд: не принимайте дружбу за любовь, а любовь за дружбу.
Скорпион
Не исключена срочная поездка по делам, а также крупные траты на семью.
Стрелец
Вы получите благоприятные известия, которые зарядят хорошим настроением.
Козерог
Козерогу следует беречь спину и суставы, а лучше обратиться к врачу-специалисту.
Водолей
Совет звезд: во время знакомств с новыми людьми постарайтесь прислушиваться к своей интуиции.
Рыбы
Существует риск потерять документы или ценную вещь. День ознаменуется переменами.
Хорошего вам дня!
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