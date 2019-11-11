Стиль жизни

Чего опасаться: гороскоп на 16 ноября для всех знаков зодиака

Суббота, 16 ноября, — день, который стоит посвятить родным.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 16 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Если вы планировали провести время с друзьями или любимым человеком, сделайте это.

Телец

Займитесь налаживанием своей личной жизни и в скором будущем вы достигнете в этом успеха.

Близнецы

Сегодня наиболее благоприятны свободные творческие занятия и неформальные отношения

Рак

Не самый удачный момент для рутинных денежных расчетов и бытовых покупок.

Лев

Льву следует отказаться от денежных вложений, какими бы заманчивыми не были предложения.

Дева

Гороскоп не рекомендует Деве разбрасывать деньгами, словами и достойными друзьями.

Весы

Совет звезд: не принимайте дружбу за любовь, а любовь за дружбу.

Скорпион

Не исключена срочная поездка по делам, а также крупные траты на семью.

Стрелец

Вы получите благоприятные известия, которые зарядят хорошим настроением.

Козерог

Козерогу следует беречь спину и суставы, а лучше обратиться к врачу-специалисту.

Водолей

Совет звезд: во время знакомств с новыми людьми постарайтесь прислушиваться к своей интуиции.

Рыбы

Существует риск потерять документы или ценную вещь. День ознаменуется переменами.

Хорошего вам дня!

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