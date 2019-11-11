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Происшествия

НАБУ пришло с обысками в Райффайзен Банк

22:43 11 ноября 2019 120
набу
Инф. «ФАКТОВ»

Поздно вечером 11 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро нагрянули в офис Райффайзен Банка, чтобы провести обыск.

Как сообщает «Новое время», ссылаясь на свои источники, по итогам обыска НАБУ собирается задержать председателя правления банка Александра Писарука.

Появление в банке детективов НАБУ может быть связано с бывшей работой Писарука в Нацбанке и выделением рефинансирования проблемным банкам. Одним из таких дел — о финансовом оздоровлении VAB банка — с 1 ноября 2019 года занимается НАБУ.

Также поздно вечером на странице НАБУ в социальной сети появилась информация следующего содержания:

«В ответ на запросы СМИ сообщаем, что НАБУ и САП 11 ноября задержали семь человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины в 2014 году ПАО „ВиЭйБи Банк“. Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка Украины, ПАО „ВиЭйБи Банк“ и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами „ВиЭйБи Банка“. Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины».

Кроме того, в сообщении говорится о том, что сейчас решается вопрос о подозрении задержанным и избрании меры пресечения. Больше деталей правоохранители обещают сообщить позже.

Напомним, Писарук долгое время занимал должность первого заместителя главы Нацбанка, работал в подчинении Валерии Гонтаревой. В августе 2019 года Писарук пришел в «Райффайзен Банк Аваль».

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