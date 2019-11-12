Спорт

Ярмоленко, Цыганков и Степаненко: названы 11 претендентов на лучший гол года в Украине (видео)

На церемонии «Футбольные звезды Украины», которая состоится в Киеве 2 декабря, назовут автора лучшего гола в украинском футболе 2019 года.

На первом этапе комиссия во главе с вице-президентом УАФ, знаменитым экс-футболистом Олегом Протасовым, определила 11 мячей-претендентов среди голов УПЛ, ПФЛ, мужских и женских сборных. По итогам голосования болельщиков на странице Украинской ассоциации футбола в Facebook (до 25 ноября включительно) назовут финальную тройку, а победителя определят по результатам СМС-голосования прямо в ходе гала-вечера на «Олимпийском».

В число номинантов на лучший гол года вошли: Руслан Малиновский (сборная Украины), Владислав Клименко («Ингулец»), Сергей Сидорчук («Динамо»), Денис Кожанов («Волынь»), Йоэль Абу-Ханна («Заря»), Надежда Иванченко (женская сборная U-17), Виктор Цыганков (сборная Украины), Иван Глывый («Кристалл»), Тарас Степаненко («Шахтер»), Георгий Цитаишвили (сборная Украины U-20) и Андрей Ярмоленко (сборная Украины).

Видео 11 голов-претендентов

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на церемонии The Best в Милане назван автор лучшего гола года по версии ФИФА.

Фото Getty Images

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