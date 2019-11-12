Украина теряет 25 тысяч долларов в час из-за импорта электроэнергии из России, — эксперт

Украина

Из-за импорта электроэнергии из РФ Украина теряет 25 тысяч долларов в час, а в перспективе это грозит уменьшением мощностей отечественных энергокомпаний и сокращением рабочих мест. Об этом заявил эксперт «Украинского института будущего» Андриан Прокип в эфире канала «Волна».

Эксперт напомнил, что в ночь на 5 ноября был импортирован рекордный объем электроэнергии из РФ — 1,2 ГВт, и при таком объеме Украина теряет 25 тыс. долларов в час.

«Например, ночью этот гигаватт, который пришел, если это был час, то там была 1,2 гигаватт-час, то есть это порядка 25 000 долларов. Мы отдаем их с нашей экономики. Это в час. Это был пик (в ночь с 4 на 5 ноября — Авт.). Само собой, что сверх всего, это угроза и сокращение количества рабочих мест. Да, мы не импортируем топливо, но у конечного продукта высокий уровень добавленной стоимости. По любому лучше здесь производить из импортного, чем импортировать конечный продукт», — сказал Прокип.

Эксперт также отметил, что импорт электроэнергии из РФ будет иметь негативные последствия для отечественной генерации, которая будет сокращаться: «Это, грубо говоря, падение ВВП, это сокращение рабочих мест. Этот вывод каких-то мощностей в консервацию, а потом вообще неизвестно что с ними будет».

Напомним, с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч-час в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза — до 12 млн кВт-ч / сут.

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