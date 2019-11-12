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Вызывал «на ковер»: «слуга народа» пожаловался на Богдана
Депутат от «Слуги народа» Антон Поляков пожаловался журналистам на главу Офиса президента Андрея Богдана. Последний вызывает парламентариев к себе «на ковер» и требует объясняться, почему «неправильно» голосовали за безотлагательные президентские законопроекты.
Поляков уточнил, что ему пришлось объясняться за голосование против Департамента финрасследований, против законов по ФОПам и по кешбеку. Об этом сообщает Lb.ua.
По словам депутата, подобные переговоры проходили и с другими членами фракции.
Председатель фракции «СН» Давид Арахамия подтверждает, что такие встречи с депутатами действительно проводятся, но не видит в них ничего предосудительного: «Это не допрос. Это беседа относительно того, чтобы он высказал свою позицию».
Напомним, политические обозреватели заметили, что во фракции «Слуга народа» в Верховной Раде наметился раскол. В политсиле появилась группа парламентариев, не согласных с действиями президента и недовольных вносимыми в Раду законопроектами.
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