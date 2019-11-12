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ДТП с пятью погибшими на трассе Киев — Ягодин: виновнику вынесли приговор (фото)
Сарненский районный суд Ровенской области признал 22-летнего местного жителя виновным в дорожно-транспортном происшествии с многочисленными жертвами, которое произошло в июне 2018 года на трассе Киев — Ягодин.
«Вблизи села Орливка водитель микроавтобуса Mercedes, выезжая со второстепенной дороги на главную, не дал преимущества в движении и столкнулся с маршрутным такси Киев — Ковель, — рассказали в ГУ Национальной полиции Ровенской области. - От удара маршрутку отбросило на встречную полосу, где произошло ее лобовое столкновение с грузовиком. В результате ДТП четыре человека погибли на месте. С травмами разной степени тяжести в Сарненскую центральную районную больницу госпитализировали семь пассажиров маршрутки из Волынской, Киевской, Кировоградской областей, Харькова, Светловодска и Ровно в возрасте от 19 до 57 лет. Одного из пассажиров после осмотра отпустили домой. Двое из пострадавших находились в крайне тяжелом состоянии и, несмотря на все усилия врачей, через несколько дней скончался один из них — 30-летний житель Светловодска».
Виновник ДТП оказался трезвым.
Во время судебного заседания он лишь частично признал свою вину и заверял, что не хотел таких трагических последствий, раскаивался и содействовал следствию. Суд приговорил обвиняемого к семи годам лишения свободы, хотя санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание до 10 лет колонии.
Между тем, по информации прокуратуры Ровенской области, в этом дорожно-транспортном происшествии травмы получили не шестеро человек, а четыре. А отброшенный во время столкновения пассажирский автобус столкнулся не с грузовиком, а с седельным тягачом с полуприцепом.
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