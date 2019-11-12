«Лжец и манипулятор»: ветеран АТО жестко осадил пророссийского журналиста на львовском ТВ (видео)

Политика

Пророссийского журналиста Руслана Коцабу потягали за уши в вечерней политической программе «Великий Львов». Случилось это после того, как Коцаба решил поразглагольствовать о вреде для Украины от партии войны. Якобы мир в Украине до сих пор не наступил из-за «ультрарадикалов», которым война на руку.

«Власть так стремилась к „нормандскому формату“. Сейчас, когда он так близко, надо, чтобы Зеленский принял меры против „ультрарадикалов“, которые хотят сорвать переговоры на высшем уровне. Они (ультрарадикалы) — это партия войны, люди, которые привыкли к войне и зарабатывают на ней», — заявил Коцаба.

Ветерану АТО Тарасу Елейко риторика Коцабы напомнила месседжи кремлевской пропаганды. «Лжец и манипулятор. На ФСБшных деньгах живешь», — заявил ветеран и стал тягать Коцабу за ухо.

Конфликт был улажен ведущим, который напомнил, что Коцаба хоть и называет себя военным журналистом, но сам не воевал, в отличие от бойца батальона «Аратта».

Напомним, ранее Коцаба призывал украинцев отказываться от мобилизации. Он называл события на востоке Украины братоубийственной войной и призвал украинцев не идти на фронт.

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