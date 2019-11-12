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На участие в предстоящей зимовке в Антарктиде претендуют 22 женщины (фото)
Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) Министерства образования и науки Украины завершил прием заявок на участие в зимовке 2020−2021 годов на полярной станции «Академик Вернадский» (находится на острове Галиндез примерно в пяти километрах от побережья Антарктиды). Желание работать в этой экспедиции изъявили 88 человек — ученые, специалисты по обслуживанию инженерного оборудования, врачи и повара. Среди них 22 женщины, сообщили «ФАКТАМ» в НАНЦ.
В предстоящие два месяца руководству антарктического центра предстоит отобрать 12 самых достойных и пригодных по здоровью полярников. Они пройдут ряд тестов, в том числе на умение ладить с людьми и отсутствие вредных привычек. Это очень важно, ведь полярникам предстоит многие месяцы работать в маленьком замкнутом коллективе.
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Напомним, что в течение 20 лет годичные зимовки на «Академике Вернадском» были исключительно мужскими. Ситуация изменилась с назначением на должность директора НАНЦ биолога ветерана АТО Евгения Дикого: среди 12 полярников, отправившихся весной нынешнего года в годичную экспедицию, были два женщины — биолог Оксана Савенко (занимается изучением морских котиков и китов) и врач, специалист по лечению комбинированных травм, Наталья Бабий.
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