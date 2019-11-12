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СМИ назвали необоснованными претензии ФГИ к собственникам «Укртелекома»

13:43 12 ноября 2019 40
Укртелеком
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Оснований говорить о существенном нарушении приватизационного договора со стороны инвестора «Укртелекома» нет, а претензии Фонда госимущества голословны. Об этом пишет управляющий партнер адвокатского объединения WinnerLex Анна Винниченко в статье «Частная собственность», сообщает интернет-издание Pravo.ua.

Автор в материале напоминает, что формальным предлогом для Фонда госимущества, инициировавшего возвращение «Укртелекома» в госсобственность, стало невыполнение двух из 50 условий приватизационного договора. И с 2017 года тянутся судебные разбирательства по этому делу. При этом суд уже констатировал выполнение инвестором одного из этих условий — относительно создания телекоммуникационной сети спецназначения.

«Так, ВС констатировал исполнение одного из двух спорных обязательств — относительно создания телекоммуникационной сети специального назначения и признал факт передачи ее в пользование государства, хоть и без юридического оформления», — отметила Винниченко.

Также автор обращает внимание, что претензии к инвестору и по второму условию безосновательны.

«Что касается инвестиций в эквиваленте не менее 450 млн долл. США, то собственник доказывает, что через АО „Укртелеком“ инвестировал за пять лет более 800 млн долл. США в развитие компании. Это подтверждают аудиторы. Это показывают финансовые результаты компании, которая из стабильно убыточной превратилась в прибыльную. Это косвенно подтверждает и тот факт, что ФГИУ не имеет претензий к исполнению тех обязательств по договору, которые связаны с послеприватизационным развитием компании. Иными словами, говорить о наличии существенного нарушения приватизационного договора, что может служить основанием для расторжения приватизационного договора, не приходится», — сообщается в материале.

Автор подчеркивает, что суды не должны играть в политические игры, поскольку это идет вразрез не только с принципами независимости судов, но и с общими векторами развития государства. А также напомнила, что все ключевые представители власти — президент, премьер, министр экономики — сделали заявления о вреде реприватизации.

«Суду придется заняться делом: вынести правовое и, главное, справедливое решение по сути спора», — считает автор.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе инвестиционного форума в Мариуполе заявил, что реприватизация является плохим сигналом для инвесторов и подрывает доверие к государству, а также заверил, что правительство будет относиться к таким идеям очень осторожно.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук отметил, что заявления представителей власти о возможной реприватизации, в частности телекоммуникационной компании «Укртелеком», увеличивают риски для инвестиций в Украину и отпугивают инвесторов.

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