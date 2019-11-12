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Политика

Это совсем не смешно: украинцев возмутила выходка Кивы в Раде

14:22 12 ноября 2019 363
кива
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат Илья Кива явился на заседание Рады 12 ноября в маске Джокера (персонажа одноименного фильма о злом гении Готэм-Сити). Парламентарий очевидно решил, что это будет остроумная шутка. Политические журналисты, политологи и обычные пользователи соцсетей с Кивой не согласились: по их мнению, шутка зашла слишком далеко.

джокер

«Каждый из нас сегодня немного «Джокер», — подписал Кива свою фотографию в стенах парламента. «Джокер, которого мы заслужили», — уточняет журналист Юлия Забелина. А бывший кандидат в депутаты Денис Котенко отреагировал на выходку еще резче: «Болезнь прогрессирует».

кива

Политолог Евгений Магда охарактеризовал «Джокера» в парламенте как трэш.

А политэксперт Алексей Голобуцкий не сомневается: «шутка» перешла ту грань, до которой считалась смешной.

Напомним, в интервью исполнитель роли «Джокера» Хоакин Феникс поделился, почему не хотел наделять своего персонажа симптомами реальных психических отклонений.

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