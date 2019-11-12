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Политика

Власть пытается легализовать игорный бизнес в турбо-режиме и непублично, — эксперт

14:58 12 ноября 2019 76
Кушнирук
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук заявил, что власть пытается легализовать игорный бизнес в турбо-режиме, поскольку наряду с основным проектом закона о легализации № 2285 появилось еще 7 альтернативных. При этом, как отмечает эксперт, ни один из этих проектов не только не решает проблему игорного бизнеса, а и вносится на рассмотрение парламента без обсуждения и в нарушение процедур.

12 ноября Верховная Рада приняла постановление, согласно которому все 8 проектов законов внесены на рассмотрение депутатами на текущей сессионной неделе.

Кушнирук отметил, что проект закона № 2285−1 депутата Олега Марусяка хоть и был рекомендован профильным Комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики к рассмотрению на текущей сессии, но еще не получил оценку Главного научно-экспертного управления, поскольку на момент вынесения документа на первое чтение отсутствовал его текст. Примечательно, что вдобавок к основному проекту, разработанному и поданному правительством, почти все альтернативные проекты подали депутаты от партии «Слуга народа». И лишь один из проектов внесла депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Наталья Королевская.

«Это несколько странно, что разные члены фракции „Слуга народа“ бросилась писать законы об одном и том же. Но это же объясняет, что власть, с одной стороны, очень торопится легализовать азартные игры, и надеется, что один из законов удастся протащить в первом чтении и откорректировать ко второму и третьему. С другой стороны, очевидно, что у президента, правительства и депутатов нет единой позиции по этому вопросу. Принятие любого из этих проектов не приведет к обещанному Владимиром Зеленским росту инвестиций и поступлениям в бюджет, так как все проекты законов оторваны от реальности и пролоббированы узкой группой компаний, преимущественно российских. Этим и объясняется аномальная непубличность при разработке и принятии проекта легализации игорного бизнеса», — считает Кушнирук.

Напомним, что по данным социсследования компании «Рейтинг», 60% украинцев не поддерживают легализацию в Украине игорного бизнеса.

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