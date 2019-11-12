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Звезда КВН и «Рассмеши комика» разбился в страшной аварии в России (фото)
В России в ужасной аварии разбился известный комик, звезда КВН и «Рассмеши комика» Ильяс Хасанов, который также был основателем клуба стендаперов.
Авария произошла в пятницу вечером, 8 ноября на трассе Казань-Набережные Челны. Иномарка, за рулем которой был Ильяс, а в салоне — его друзья и коллеги, на полном ходу столкнулась с грузовиком. В результате страшного удара с «КамАЗ» легковой автомобиль получил сильные повреждения и загорелся. Помочь водителю и пассажирам до приезда спасателей пытались остановившиеся водители.
Ильяса с тяжелыми травмами увезла скорая в ближайшую больницу. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью. 12 ноября Ильяс скончался, не приходя в сознание.
В аварии также погибла коллега юмориста, основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова. Другие пассажиры — звукорежиссер лиги Руслан Тюпа, редактор лиги и ведущий Руслан Харисов и администратор лиги Катя Захарова госпитализированы с травмами разной тяжести.
Напомним, Ильяс Хасанов — известный комик и звезда КВН. Он был участником «Comedy Баттл», «Рассмеши комика», Stream stund up. Основал клуб стендаперов в Набережных Челнах.
Хасанова помнят и в Украине. Он отличился ярким выступлением на «Рассмеши комика» в 2018 году. Ильясу удалось рассмешить ведущих Владимира Зеленского и Евгения Кошевого.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что год назад в страшной аварии погибла королева украинского юмора, актриса «Дизель Шоу» Марина Поплавская.
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