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- 9:46 Под Киевом разбился автобус с артистами "Дизель Шоу", погибла известная актриса
В сети показали видео с места катастрофы, в которой погибла звезда "Дизель Шоу"
Под Киевом возле села Мила на месте автокатастрофы с пассажирским автобусом коллектива «Дизель шоу» продолжают работать следователи и оперативная группа. Движение транспорта по трассе Чоп — Киев затруднено.
В паблике dtp.kiev.ua опубликовано оперативное видео с места аварии. В ДТП погибла артистка «Дизель шоу» Марина Поплавская и получили тяжелые травмы другие участники коллектива.
После аварии в больницу были доставлены звезды «Дизель шоу» Яна Глущенко и Егор Крутоголов. Представители коллектива говорят, что угрозы для жизни пострадавших артистов нет.
ДТП случилось около шести часов утра 20 октября. Автобус «Неоплан» столкнулся с фурой, идущей в попутном направлении. Полиция пришла к выводу, что водитель не справился с управлением.
Наиболее сильно пострадали пассажиры, сидевшие на передних местах в правой части автобуса. Поплавская погибла, поскольку сидела на первом сидении — туда пришелся основной удар при столкновении транспортных средств.
Подборку выступлений Марины Поплавской смотрите здесь
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