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1300 долларов за звонок телефона во время обеда: в сеть слили систему штрафов в «Челси» (фото)
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард (на фото), под началом которого команда делит второе-третье места в турнирной таблице английской премьер-лиги, ввел практику финансовых санкций за различные провинности футболистов, утверждает Daily Mail.
Журналистам удалось сфотографировать подписанный наставником список штрафных санкций, которые могут быть применены к игрокам.
В частности, опоздание на тренировку обойдется любому футболисту в 20 тысяч фунтов стерлингов (26 тысяч долларов). На 10 тысяч фунтов (13 тыс. долларов) станет меньше счет игрока, если он не сообщит о болезни перед выходным или же за 1,5 часа до начала тренировки.
Отказ от участия в клубных мероприятиях, а также отъезд со стадиона после игры не на клубном автобусе без предварительного информирования наставника или его ассистента обойдется в 5 тысяч в британской валюте (6,4 тысячи долларов).
В «Челси» на 2,5 тысячи фунтов (3,2 тысячи долларов) наказывают игроков за опоздание на матч или отбытие команды, а также за поздний приход на лечение и медицинские процедуры.
Одну тысячу фунтов (1,3 тысяч долларов) игрок заплатит, если его телефон зазвонит во время обеда или на собрании команды. В такую же сумму оценивается появление в день поединка или на отъезд команды на гостевой матч не в клубной экипировке, а также опоздание на разминку.
При этом штрафы должны быть оплачены в течение 14 дней. В противном случае их размер удваивается.
Кроме того, Лэмпард запретил агентам футболистов появляться на базе, если визит заранее официально не согласован.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА оштрафовал действующего победителя Лиги чемпионов «Ливерпуль».
Фото Getty Images, Daily Mail
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