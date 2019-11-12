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Шоу-бизнес

Лишили самого дорогого: «руки-базуки» Кирилла Терешина стали просто руками

23:55 12 ноября 2019 18
Кирилл Терешин
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший участник неоднозначного шоу «Дом 2», а также популярный блогер Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки», перенес операцию по удалению знаменитых бицепсов. Об этом пишет сайт телеканала «360».

Журналисты напоминают, что Кирилл Терешин получил скандальную славу благодаря тому, что поставил под удар свое здоровье, накачивая в течение нескольких лет руки специальным веществом для придания мышечного объема.

К сожалению, это привело к воспалению. Случалось подобное не один раз, но парень игнорировал проблему, не обращаясь к специалистам. Хотя медики предупреждали его, что ситуация, в которой оказался Терешин, оставляет желать лучшего.

Некоторое время назад стало известно, что воспаление обострилось и 23-летний Кирилл Терешин попал в больницу.

Молодой человек перенес экстренную операцию в одной из московских клиник и сейчас проходит период восстановления. Теперь руки эпатажной звезды приобрели нормальный вид — врачам удалось выкачать из них синтол и другие вещества.

Парня ждёт долгая реабилитация, но пока он чувствует себя вполне хорошо. Сейчас в больнице за Терешиным ухаживает мама: кормит сына с ложечки — по понятным причинам сам парень есть не может, сообщает телеграм-канал Mash.

Представитель Терешина пока не комментирует его состояние.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что «Руки-базуки» решил превратиться в женщину.

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