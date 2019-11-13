«Укрзалізниця» влипла в новый скандал из-за проводников поезда «Ворохта – Киев»

Общество и люди

После того, как пассажиры поезда № 49 Киев-Трускавец обратили внимание на то, что указательные таблички и сообщения на электронном табло сделаны на русском языке, «Укрзалізниця» попала в очередной «языковой» скандал.

Как сообщает сайт города Тернополя, на вокзале Ивано-Франковска проводники поезда № 143/144 «Ворохта-Киев», в ответ на просьбу говорить с пассажирами по-украински, не пустили тернопольчанина в вагон. Об этом случае рассказала жительница Тернополя Александра Иваненкив, которая на вокзале провожала мужа.

Пассажир попросил проводницу, которая работает в государственной компании, обращаться к нему по-украински, однако та отказалась. Позже к вагону подошла начальник поезда. «Мы объяснили ситуацию. Но проводница начала врать, якобы мой муж пытался применить против нее физическую силу, хотя он все время держал руки в карманах. Но начальница поезда выхватила наши билеты со словами, что нас в вагон не упустит. Я обратилась к одному из франковских работников железной дороги, чтобы узнать, почему проводница поезда не желает пользоваться украинским, на что он ответил: «Так пусть он ее зарежет», — рассказала Александра.

Когда у проводницы поинтересовались, почему она не уважает украинский язык, та ответила: «Потому что я родилась в России и зачем мне эта украинская речь».

Пассажиры, оставшиеся на вокзале, написали заявление в полицию. «Нас с мужем фактически обокрали. Потому что при себе нужной суммы, чтобы купить другой билет. Поэтому я открыто обращаюсь к СБУ, чтобы они проверили этот украинофобский поезд и всех его работников», — заявила Алекандра Иваненкив.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», похожий инцидент произошел в вагоне-ресторане поезда № 133/134 Николаев — Ивано-Франковск, где официантка отказалась обслуживать военнослужащего ВСУ на украинском языке. Начальник поезда попытался оправдать свою подчиненную, заявив ему, что Николаев — русскоязычный город.

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