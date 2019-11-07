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Принципиальная позиция: «Укрзалізниця» попала в новый скандал из-за надписей в поездах (фото)
Известный украинский журналист Майкл Щур (настоящее имя — Роман Антонив) возмутился позицией «Укрзалізниці» в… языковом вопросе. Он обратил внимание, что в поезде № 49 Киев-Трускавец на русском языке составлены не только указательные таблички, но и электронное табло.
Он напомнил менеджменту государственного монополиста, что на дворе конец 2019 года, мировые аэропорты меняют название Kiev на Kyiv.
В комментариях к фото пользователи отметили, что это далеко не единственная проблема с сервисом в поездах.
Как известно, до сих пор «Укрзалізниця» попадала в скандалы ужасными условиями в своих поездах. Так, «ФАКТЫ» публиковали фото грибов, которые растут прямо из-под окна поезда Запорожье — Бердянск, а в люксовом вагоне скандального поезда Рахов — Киев пассажиры обнаружили клопов.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..