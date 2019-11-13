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На пешеходный мост в Киеве заехала машина: сеть разозлил поступок автохама
На пешеходный Парковый мост в Киеве заехал любитель экстрима, причем сделал это с комфортом — в собственном автомобиле. Фото нарушителя выложили в паблик Киев Оперативный. Напомним, ранее водитель попытался выехать на автомобиле на стеклянный мост со стороны Владимирской горки, однако был задержан охранниками и Муниципальной вартой.
«Решил показать своему бойфренду рассвет», — написал автор фото.
В комментариях пользователи взорвались негодованием.
«Даааа.мост пешеходный… странные какие-то пешеходы!!!», «Хіба важко встановити блокування для таких утирків?», «От нехай всю зиму там сніг чистить», — пишут в сети.
Также в комментариях предложили вариант наказания для автохама.
Как сообщали «ФАКТЫ», на велосипедно-пешеходный мост в Киеве заехал внедорожник. Пассажирка авто вела съемку происходящего и потом хвасталась «подвигом» в сети.
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