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- 09:57 "Укрпошта" предупредила о задержках с доставкой посылок в одну из стран Европы
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"Укрпошта" предупредила о задержках с доставкой посылок в одну из стран Европы
Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» предупредила о приостановке авиадоставки посылок из/в Финляндию на две недели. Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.
Задержка мотивирована забастовкой сотрудников финского почтового оператора.
«Друзья, сообщаем, что из-за забастовки работников финского почтового оператора Posti, которая пройдет с 11 по 24 ноября 2019 года, на две недели прекратится авиадоставка почтовых отправлений из/в Финляндии», — сказано в сообщении.
Все посылки из Украины будут отправлены в первый же день после снятия эмбарго, на первом доступном рейсе.
Отметим, что недавно «Укрпошта» реконструировала центр обработки почты в международном аэропорту «Борисполь», тем самым в два раза ускорив процесс приема-выдачи посылок с авиарейсов.
Напомним, проблемы с доставкой почты наблюдаются и в Украине. Как правило, это происходит в зимний период.
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