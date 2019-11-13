Деньги

Курс доллара снова упал: что будет с валютой через неделю

Курсы доллара и евро продолжают снижаться. С понедельника, 11 ноября, американская валюта подешевела на 4 копейки, а европейская — на 10 копеек, опустившись ниже психологической отметки 27 гривен. Так, 13 ноября НБУ установил официальные курсы на уровне 24,46 грн за доллар и 26,94 грн за евро. На наличном рынке иностранная валюта также подешевела. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,33 грн, купить — по 24,57 грн, евро — сдать по 26,75 грн, купить — по 27,14 грн.

«За неделю курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,9−1,2%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 24,80 до 24,51 грн (-1,2%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за

это же время снизились с 24,70—24,73 до 24,41−24,45 грн (-1,2%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю упали с 24,61—24,86 грн до 24,38—24,62 грн (-0,9% - -1%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сохранилась на уровне 1%.

Курс доллара на межбанке снижался с начала месяца. Затем в четверг и пятницу на прошлой неделе и в нынешний понедельник курс стабилизировался у отметки 24,5 грн. Однако во вторник доллар продолжил дешеветь в ситуации, когда предложение валюты на рынке превышает спрос на нее.

В течение ближайшей недели мы ожидаем дальнейшего снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,2 грн, а наличный доллар в банках — около 24,2−24,4 грн", — отметил Иосуб.

По мнению экспертов, курс доллара к гривне во многом будет зависеть от переговоров украинского правительства с международными кредиторами.

«Курс украинской гривни несколько подрос, и с утра в среду она торгуется на уровне 24,31 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это происходит на фоне сообщений о том, что миссия Международного валютного фонда приедет в Киев для продолжения обсуждений с представителями властей новой программы заимствований. Кроме того, стало известно, что урожай зерновых в Украине в 2019 году, по предварительным данным, будет в пределах 74 млн тонн, что на 4 млн тонн больше, чем в 2018 году.

Вместе с тем главными драйверами укрепления национальной валюты стали результаты размещения облигаций внутреннего государственного займа накануне. Спрос на государственные долговые бумаги продолжает опережать предложение. При этом Министерству финансов удалось существенно снизить стоимость заимствования, в частности гривневые годовые трехлетние облигации размещены с доходностью 13,07%, двухлетние долларовые — с доходностью 4,02%. Снижение доходности бумаг позволяет дешевле привлекать и обслуживать долги, что позитивно для гривни.

Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит свой рост в ожидании приезда миссии МВФ и будет стремиться к отметке 24,3 грн за доллар", — прогнозирует Шевчишин.

Как сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, в четверг, 14 ноября, в Киеве начнет работать миссия Международного валютного фонда для принятия решения о выделении Украине очередного кредитного транша. В свою очередь, директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен заявил в интервью «Голосу Америки», что фонд надеется на достижение быстрого результата в переговорах с украинским руководством, хотя остаются некоторые нерешенные вопросы.

Представитель МВФ подчеркнул, что Украина достигла прогресса в вопросах очистки банковского сектора, стабилизации макроэкономики, фискальной и монетарной политики. Однако Пол Томсен высказал разочарование по поводу проблем преодоления коррупции в Украине и государственного управления. Он считает, что новое правительство должно лучше работать в этом направлении. По его словам, важно «сохранить независимость центрального банка, достичь прогресса в финансовом секторе, продолжить бюджетную консолидацию».

Международные финансовые эксперты неоднократно отмечали, что одним из главных двигателей экономического прогресса в Украине должно стать доступное кредитование. Однако с этим пока в нашей стране серьезные проблемы.

Несмотря на снижение Нацбанком своей учетной ставки, банки пока не торопятся уменьшать кредитные ставки для населения. По оперативным данным Национального банка Украины, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в октябре 2019 года в национальной валюте составляли 36,1% годовых, что на 0,2% выше, чем в сентябре (35,9%). Ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте сохранились на уровне 8,4% годовых. Правда, ставки по гривневым кредитам для предприятий в октябре снизились с 17,7% до 17% годовых, а по валютным кредитам — с 4,8% до 4,3%. В целом кредитный портфель отечественных банков за месяц увеличился на 2,1% - до 1 трлн 11 млрд грн, в том числе кредитный портфель населения вырос на 2%, до 210 млрд грн, предприятий — на 2,1%, до 797 млрд грн.

Серьезной проблемой отечественной банковской системы остается высокая доля неработающих кредитов. В НБУ сообщили, что по состоянию на начало октября 2019 года доля таких кредитов составляла 48,93%. Притом что в начале года этот показатель составлял 53,19%.

Любопытно, что в государственных банках доля неработающих кредитов составляет 63,69%, в банковских учреждениях с иностранным капиталом — 34,09%, в банках с частным капиталом — 20,15%. При этом доля неработающих кредитов в общем объеме кредитов корпоративному сектору составляет 53,72%, кредитов физическим лицам и физическим лицам-предпринимателям — 38,14%, межбанковских кредитов — 2,59%, кредитов органам государственной власти и местного самоуправления — 22 8%.

Стоит напомнить, что, несмотря на обещания правительства не повышать коммунальные тарифы, в Украине таки выросла стоимость газа для населения. А чуть ранее была увеличена цена газа для промышленности.Как показывает опыт, это всегда приводит к подорожанию отопления, горячего водоснабжения и других коммунальных услуг. А вслед за ними вырастут цены на продукты и товары широкого потребления.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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