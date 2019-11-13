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Обладатель футбольной премии Golden Foot оставил отпечаток ног на Аллее чемпионов в Монте-Карло (фото)
Во вторник, 12 ноября, в Монте-Карло вручена престижная футбольная награда Golden Foot («Золотая нога»), ежегодная присуждаемая игрокам старше 29 лет за вклад в развитие футбола.
На сей раз обладателем приза стал лучший футболист мира прошлого года — 34-летний полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, который в составе Королевского клуба четырежды побеждал в Лиге чемпионов, а в футболке национальной команды стал вице-чемпионом мира.
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По традиции, победитель оставил отпечатки своих ног и автограф на Аллее чемпионов, расположенной на набережной княжества Монако.
С легендарным бразильцем Роберто Карлосом
Лука Модрич оставил в Монако отпечатки ног…
…и автограф
В борьбе за награду, которая вручается только раз в жизни, Модрич обошел Лионеля Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Тьягу Силву («ПСЖ»), Серхио Рамоса («Реал»), Уэйна Руни («Ди Си Юнайтед»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Роберта Левандовски («Бавария»), Джорджо Кьеллини («Ювентус») и Жерара Пике («Барселона»).
Ранее обладателями премии Golden Foot, вручаемой с 2003 года, становились:
2003 год — Роберто Баджо (Италия)
2004-й — Павел Недвед (Чехия)
2005-й — Андрей Шевченко (Украина)
2006-й — Роналдо (Бразилия)
2007-й — Алессандро дель Пьеро (Италия)
2008-й — Роберто Карлос (Бразилия)
2009-й — Роналдиньо (Бразилия)
2010-й — Франческо Тотти (Италия)
2011-й — Райан Гиггз (Уэльс)
2012-й — Златан Ибрагимович (Швеция)
2013-й — Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
2014-й — Андрес Иньеста (Испания)
2015-й — Самюэль Это'О (Камерун)
2016-й — Джанлуиджи Буффон (Италия)
2017-й — Икер Касильяс (Испания)
2018-й — Эдинсон Кавани (Уругвай)
Кстати, кроме победителя Golden Foot, каждый год выбираются Легенды футбола, также оставляющие отпечатки своих ног на Аллее чемпионов. В этом году признания удостоились 81-летний итальянец с бразильскими корнями Жозе Альтафини, француз Патрик Виейра, бразилец Фалькао и экс-футболистка сборной Италии Каролина Мораче.
Напомним, что в 2008 году свой след на набережной Монако оставил Игорь Беланов, а в 2009-м — Олег Блохин.
Имя Олега Блохина увековечено на Аллее чемпионов
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучшим футболистом мира по версии ФИФА признан Лионель Месси.
Фото Getty Images, Twitter Golden Foot
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