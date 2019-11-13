Спорт

Обладатель футбольной премии Golden Foot оставил отпечаток ног на Аллее чемпионов в Монте-Карло (фото)

Во вторник, 12 ноября, в Монте-Карло вручена престижная футбольная награда Golden Foot («Золотая нога»), ежегодная присуждаемая игрокам старше 29 лет за вклад в развитие футбола.

На сей раз обладателем приза стал лучший футболист мира прошлого года — 34-летний полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, который в составе Королевского клуба четырежды побеждал в Лиге чемпионов, а в футболке национальной команды стал вице-чемпионом мира.

Читайте также: Пас коз и женился на своем агенте: что известно об обладателе «Золотого мяча»

По традиции, победитель оставил отпечатки своих ног и автограф на Аллее чемпионов, расположенной на набережной княжества Монако.

С легендарным бразильцем Роберто Карлосом

Лука Модрич оставил в Монако отпечатки ног…

…и автограф

В борьбе за награду, которая вручается только раз в жизни, Модрич обошел Лионеля Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Тьягу Силву («ПСЖ»), Серхио Рамоса («Реал»), Уэйна Руни («Ди Си Юнайтед»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Роберта Левандовски («Бавария»), Джорджо Кьеллини («Ювентус») и Жерара Пике («Барселона»).

Ранее обладателями премии Golden Foot, вручаемой с 2003 года, становились:

2003 год — Роберто Баджо (Италия)

2004-й — Павел Недвед (Чехия)

2005-й — Андрей Шевченко (Украина)

2006-й — Роналдо (Бразилия)

2007-й — Алессандро дель Пьеро (Италия)

2008-й — Роберто Карлос (Бразилия)

2009-й — Роналдиньо (Бразилия)

2010-й — Франческо Тотти (Италия)

2011-й — Райан Гиггз (Уэльс)

2012-й — Златан Ибрагимович (Швеция)

2013-й — Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)

2014-й — Андрес Иньеста (Испания)

2015-й — Самюэль Это'О (Камерун)

2016-й — Джанлуиджи Буффон (Италия)

2017-й — Икер Касильяс (Испания)

2018-й — Эдинсон Кавани (Уругвай)

Кстати, кроме победителя Golden Foot, каждый год выбираются Легенды футбола, также оставляющие отпечатки своих ног на Аллее чемпионов. В этом году признания удостоились 81-летний итальянец с бразильскими корнями Жозе Альтафини, француз Патрик Виейра, бразилец Фалькао и экс-футболистка сборной Италии Каролина Мораче.

Напомним, что в 2008 году свой след на набережной Монако оставил Игорь Беланов, а в 2009-м — Олег Блохин.

Имя Олега Блохина увековечено на Аллее чемпионов

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучшим футболистом мира по версии ФИФА признан Лионель Месси.

Фото Getty Images, Twitter Golden Foot

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter