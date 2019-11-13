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Коломойский считает, что Украине следует дружить с Россией
Украинский олигарх Игорь Коломойский, ранее называвший войну на Донбассе «внутренним гражданским конфликтом», считает, что Украине следует развернуться в сторону России и что украинцы через пять-десять лет «забудут кровь».
Об этом пишет влиятельное американское издание The New York Times в статье «Украинский миллиардер воевал против России. Теперь он готов обниматься с ней». Так, сравнивая позиции Украины и России, Игорь Коломойский заявил, что Российская Федерация много сильнее, и что «мы должны улучшить наши отношения».
При этом он считает, что самым быстрым способом решения проблем и восстановления отношений являются деньги. Бизнесмен также заявил, что Украина может взять у России деньги, которые та «хотела бы нам дать сегодня», что может стать альтернативой кредитам МВФ. Он также сказал, что воевать с Россией Украину «заставляет Америка», которая «не дает нам денег на это». По словам Игоря Коломойского, травма, полученная украинцами в результате войны с Россией со временем пройдет. «Дайте пять, десять лет, и кровь забудется», — заявил он.
Вместе с тем издание подчеркивает, что для украинского бизнесмена вражда с США — личное дело. «Он говорит, что считает, что он является объектом F.B.I., который, как сообщается, начал расследование финансовых преступлений в деятельности Коломойского», — говорится в статье.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «ПриватБанк», законность национализации которого в суде оспаривает его бывший совладелец Игорь Коломойский, подал гражданский иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США).
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