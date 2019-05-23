Украина

"ПриватБанк" подал иск к Коломойскому в суд США

«ПриватБанк», законность национализации которого в суде оспаривает его бывший совладелец Игорь Коломойский, подал на олигарха в суд США .

Как сообщает «Интерфакс-Украина», гражданский иск подан в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США).

О сроках рассмотрения иска, поданного 21 мая 2019 года, пока ничего не сообщается.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пять производств по искам олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и национализированному «ПриватБанку» объединены в одно.

Сам Игорь Коломойский заявлял, что как таковой «ПриватБанк» ему не нужен, но он рассчитывает на компенсацию в два миллиарда долларов.

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