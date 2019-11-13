Без кефира и творога: названы главные правила ужина

Стиль жизни

Тренер «Зважених та щасливих» (СТБ), эксперт по здоровому образу жизни мать двоих детей Марина Боржемская признается, что давно научилась держать себя в форме, выработав идеальный режим дня.

- У меня есть несколько правил, — рассказала Марина «ФАКТАМ». — Придерживаясь их, можно оставаться в прекрасной форме всегда! Эти правила в основном касаются питания вечером. Главное — ужин должен быть не меньше чем за три часа до сна. В основном состоять из зелени и белых или зеленых овощей. Стоит добавить на ужин и белок: бобовые, яйца, рыбу, легкое мясо, сыр тофу или грибы. В среднем на тарелке еды должно быть 250 граммов.

— Чем можно заправлять овощи?

— Заправка должна быть максимально легкая. Например, масло плюс лимонный сок, при желании добавьте горчицу. На ужин можно есть и белый сыр: моцареллу, фету, несоленую брынзу.

— А что из напитков?

— Не стоит употреблять кисломолочные продукты: кефир, ряженку. В том числе и творог. Они задерживают воду и дают отеки. Можно выпить чай с травами и, конечно, без сахара.

Ранее Марина Боржемская в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала о том, что после первых родов она набрала 20 кг, но через полгода сумела вернуться к прежней форме.

А об эффективных упражнениях, которые помогут похудеть, «ФАКТАМ» рассказала известный фитнес-тренер и телеэксперт Ксения Литвинова.

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