- 17:59 Автогонки под Харьковом едва не закончились трагедией: шокирующее видео
- 17:49 Фестиваль «Загадочная Япония» и концерт джаз-дуэта INFLUUT: куда пойти в Киеве в выходные
- 17:38 Жуткая автокатастрофа в Словакии: много погибших
- 17:38 Российские танки будут в Варшаве: Коломойский отвесил комплимент армии Путина
- 17:38 Без кефира и творога: названы главные правила ужина
- 17:10 Ждем 1 января, когда нардепы утратят статус неприкасаемых, — Баканов
- 16:58 О своей «драке с Богданом» узнал от жены, — Баканов
- 16:52 «Крот» подействовал: Алибасов подрался с молодой журналисткой
- 16:44 Дело Марченко: ГБР показало результаты испытаний скандальных бронежилетов
- 16:40 Михалков набросился на Собчак из-за катафалка
- 16:31 Украина открывает рынок земли: кто и как голосовал за это в Раде
- 16:20 У Зеленского подсчитали крымчан, принудительно призванных в российскую армию
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Тренер «Зважених та щасливих» (СТБ), эксперт по здоровому образу жизни мать двоих детей Марина Боржемская признается, что давно научилась держать себя в форме, выработав идеальный режим дня.
- У меня есть несколько правил, — рассказала Марина «ФАКТАМ». — Придерживаясь их, можно оставаться в прекрасной форме всегда! Эти правила в основном касаются питания вечером. Главное — ужин должен быть не меньше чем за три часа до сна. В основном состоять из зелени и белых или зеленых овощей. Стоит добавить на ужин и белок: бобовые, яйца, рыбу, легкое мясо, сыр тофу или грибы. В среднем на тарелке еды должно быть 250 граммов.
Читайте также: Каскадные разгрузки: назван идеальный режим питания для поддержания тела в тонусе
— Чем можно заправлять овощи?
— Заправка должна быть максимально легкая. Например, масло плюс лимонный сок, при желании добавьте горчицу. На ужин можно есть и белый сыр: моцареллу, фету, несоленую брынзу.
— А что из напитков?
— Не стоит употреблять кисломолочные продукты: кефир, ряженку. В том числе и творог. Они задерживают воду и дают отеки. Можно выпить чай с травами и, конечно, без сахара.
Ранее Марина Боржемская в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала о том, что после первых родов она набрала 20 кг, но через полгода сумела вернуться к прежней форме.
А об эффективных упражнениях, которые помогут похудеть, «ФАКТАМ» рассказала известный фитнес-тренер и телеэксперт Ксения Литвинова.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!