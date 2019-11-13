Молится вся Украина: больную раком Аллу Мазур поддержали в сети

Шоу-бизнес

Знаменитую телеведущую телеканала 1+1 Аллу Мазур, которая накануне рассказала о том, что у нее диагностировали рак, поддержали в сети.

Несколько тысяч украинцев пожелали Мазур победить рак, а также подчеркнули, что молятся за ее здоровье.

«За Вас молится вся Украина, потому что знает и любит вся Украина и не только. Желаю скорейшего выздоровления!!! Вы — лучшая!!!» — пишут комментаторы.

Они рассказывают телеведущей свои истории успешной борьбы с онкологическими заболеваниями, советуют делать все, что скажут врачи, и верить в лучшее. «Алла, все будет хорошо! Вы вовремя обнаружили проблему, это уже залог успеха», — уверены комментаторы.

Отметим, что многих сообщение Мазур о болезни заставило задуматься о необходимости своевременного обращения к врачам.

Напомним, ранее о своей борьбе с онкологией заявила телеведущая Янина Соколова.

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