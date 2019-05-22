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Общество

Потеряла волосы и несколько органов: Янина Соколова рассказала, как поборола рак

11:11 22 мая 2019 1872
соколова
Инф. «ФАКТОВ»

Известная телеведущая Янина Соколова поделилась личной тайной, которую скрывала последний год и о которой упоминала в интервью «ФАКТАМ». Янина в течение семи месяцев лечилась от рака и наконец поборола опасную болезнь.

«Семь месяцев назад я узнала, что у меня рак. За семь месяцев я его поборола. Пока общество обсуждало скандальный эфир с Приходько в ноябре, который мы записали заранее, я лежала в реанимации, подсоединенная к аппаратам, нашпигованная катетерами по всему телу и с дырками в животе. За это время я пережила 30 лучевых терапий и четыре курса химиотерапии, как следствие, я потеряла волосы, брови, ресницы. У меня минус пара органов, но огромная любовь в сердце», — рассказала телеведущая.

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По словам Соколовой, вследствие болезни она полностью переоценила свою жизнь, а потому задумала большой мультимедийный проект, посвященный поддержке людей с онкозаболеваниями.

«Мы представим большой мультимедийный проект: книгу, песню и фильм, где я сыграю саму себя и где снялся мой лучший друг, известный музыкант. Это будет одна миссийная история, которой хочу посвятить свою жизнь», — рассказала Соколова.

Напомним, в Украине около миллиона больных онкологическими заболеваниями, и каждый год количество больных увеличивается на 130 человек.

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