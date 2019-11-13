Казаки и трубы: названа самая модная обувь сезона (фото)

Стиль жизни

С приходом холодов один из главных вопросов перед выходом на улицу — что надеть на ноги, чтобы было комфортно и модно. О трендах обуви осеннего сезона 2019 года в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала стилист программы «Ранок з Україною» («Украина») Ольга Нагорная.

— Ольга, ни один модный показ в этом сезоне не обошелся без казаков — обуви, похожей на ковбойские сапоги.

— Это правда, казаки остаются на пике популярности уже не один сезон. Но, сейчас, действительно, это самая желанная вещь для всех модников. Казаки хороши тем, что легко сочетаются с любой одеждой — брюки, юбки, платья. В зависимости от этого получаются и различные стили: кантри, бохо, кэжуал.

Если казаки белого цвета, то к ним стоит подбирать одежду тоже светлых оттенков. Не стоит в этом случае играть на контрастах. Иначе, надевая к светлым казакам темные брюки, мы визуально укорачиваем, «обрезаем» ноги. Чтобы этого не случилось, старайтесь, чтобы любая обувь по цвету гармонировала с общим нарядом. В первую очередь это касается девушек, у которых не очень длинные ноги.

— Кому пойдут казаки?

— Поскольку у этой обуви достаточно свободная часть возле щиколотки, казаки — настоящее спасение для девушек, у которых массивные икры и широкие щиколотки. На контрасте с обувью ноги будут смотреться изящнее. С казаками хорошо комбинируются классические джинсы, которые стоит заправить внутрь. Актуальны и узкие джинсы-скинни. Если уж вы купили модную пару обуви, то стоит представить ее всем на обозрение. С казаками можно примерять юбки-плиссе и легкие платья с цветочной расцветкой. Кстати, эта обувь хороша еще и тем, что ее можно носить несколько сезонов подряд, начиная с весны и заканчивая глубокой осенью.

— В прошлом сезоне очень модной была обувь на толстой, грубой подошве. Она до сих пор актуальна?

— Поскольку это достаточно комфортная обувь, то, конечно, стоит ее уже достать. В моде по-прежнему грубые ботинки на шнуровке, тракторная подошва и платформа — настоящая удача для девушек небольшого роста. Кстати, надо помнить, что массивная обуви лишь подчеркивает миниатюрность ее обладательницы. Подбирая образ под такую пару, можно сосредоточиться на «совмещении несовместимого». Скажем, с грубыми ботинками надеть романтическое платье. Хорошо будут смотреться укороченные и широкие джинсы.

— Судя по коллекциям, представленным на подиуме, в моду возвращается квадратный носок!

— Эта тенденция прослеживалась еще в прошлом сезоне. Квадратный носок возвращается, но не в такой гипертрофированной форме, как это было в начале девяностых. При этом надо помнить, что с такой парой обуви нужно быть предельно аккуратным.

— Почему?

— Причина в том, что квадратный носок очень укорачивает стопу. Поэтому, если у вас достаточно маленькая ножка, то такая обувь зрительно сделает ее еще меньше. А вот если стопа, наоборот, большая и вы хотите ее уменьшить, то обувь с квадратным носком как раз то, что вам нужно. Но не стоит носить такую обувь девушкам с лишним весом, иначе она сделает их еще массивнее.

— Для многих холодное время года ассоциируется с сапогами с высоким голенищем.

— Сейчас в моде так называемые трубы. Это сапоги, у которых ровное и широкое голенище. Его высота может варьироваться, но идеально, если она немного выше голени. Подобная модель обуви позволяет составлять любые ансамбли одежды. Конечно, классика — с юбкой или платьем. Можно и заправить джинсы в сапоги с высоким голенищем — это тоже будет выглядеть модно. Остаются актуальными и сапоги-чулки. Эта обувь идеально подходит для девушек, которые носят исключительно платья и юбки. Им не придется подстраиваться под длину изделия, поскольку переход от сапог к верхней одежде будет совершенно незаметным. Здесь только надо будет правильно подобрать фактуру и цвет пары.

— Какие расцветки сейчас актуальны?

— В моде животные и змеиные принты. Обувь такой расцветки всегда очень подчеркивает индивидуальность. Но стоит помнить, что такие принты достаточно коварны, с ними можно и переборщить. Поэтому аксессуар с животным принтом в образе должен быть только один. Идеальный вариант — пара обуви.

Еще один тренд нынешнего сезона — сияние. Обувь с блестками идеально подойдет для вечеринки, на которой вы будете смотреться очень модно.

Что касается цвета обуви, то сейчас в моде белый. Да, он не ушел вместе с теплым временем года, а уверенно закрепил свои позиции и осенью. Дизайнеры предлагают туфли, ботильоны и сапоги белоснежного цвета. По крайней мере, в этой обуви вы всегда привлечете к себе внимание.

— Какие каблуки в тренде этой осенью?

— Сейчас замечательное время для поклонниц небольших шпилек и толстых, устойчивых каблуков. Обувь на шпильке до 4 сантиметров даже получила свое название «kitten heels». Она достаточно удобна для повседневной носки и идеальна для работы в офисе. Такая шпилька предусматривает острый носок на туфлях или ботинках.

Любительницам же активной ходьбы и удобства как раз придется по вкусу обувь на толстом каблуке. Он может быть разной высоты, одна из самых комфортных — 6 сантиметров. Этот каблук идеален для слякотной погоды.

Такая обувь подойдет и к джинсам, и к юбкам. Кстати, в этом сезоне особый акцент сделан на то, как выглядят каблуки. Дизайнеры украшают их стразами, небольшими цветами, ремешками. Кстати, обилие ремешков на обуви — еще один тренд нынешнего осенне-зимнего сезона.

Ранее стилист Ольга Нагорная в интервью «ФАКТАМ» рассказала, какие свитера сейчас в тренде, с чем их сочетать и от каких фасонов стоит на время отказаться.

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