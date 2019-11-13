Реприватизация «Укртелекома» повысит цены на телекоммуникационные услуги, – СМИ

Деньги

Возврат в госсобственность «Укртелекома» спровоцирует повышение цен на телекоммуникационные услуги для потребителей и негативно скажется на их качестве. Об этом идет речь в материале Delo.ua «Правила жизни паутины: что будет, если государство отсудит «Укртелеком».

Издание напоминает, что государство намеревается отсудить у нынешнего собственника компанию «Укртелеком» — одного из лидеров в отрасли. И если это удастся, отечественный рынок телекоммуникационных услуг переживет стресс, по разрушительности сравнимый с цунами, а потребителей ждет рост цен на услуги.

«Выведение из игры ключевого участника вызовет стихийный передел рынка со всеми вытекающими последствиями. Как результат — сместит сегменты долей и изменит статус оставшихся участников. Для потребителя это будет в любом случае означать повышение цен на услуги и перебои с качеством услуг», — пишет Delo.

Издание отмечает, что на сегодняшний день «Укртелеком» как ведущий оператор телекоммуникационной сферы входит в пятерку крупнейших участников рынка — как по объемам обслуживаемого трафика и количеству абонентов, так и по техническим характеристикам. При этом за последние годы компания модернизировала сети в крупных городах (Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе), что позволило увеличить скорость интернета и расширить ассортимент предлагаемых продуктов. Как следствие — у «Укртелекома» выросли поступления от услуг интернета (оператор предоставляет таковые почти в 2,5 тысячи населенных пунктов).

Delo сообщает, что в настоящее время Украина с ее пятеркой ведущих операторов держит безусловное лидерство по низким ценам на интернет-связь на мировом рынке. Но выведение с рынка вследствие реприватизации такого крупного участника, как «Укртелеком», приведет к росту стоимости интернет-услуг.

«Если до настоящего времени она поднималась незаметно для потребителя и по большей части — скорее из-за затяжного конфликта между компаниями, управляющими жилым фондом, и интернет-операторами, чем из-за жадности последних, — то переформатирование рынка обязательно вызовет ценовую турбулентность», — предупреждают опрошенные изданием аналитики.

Напомним, по информации СМИ, наиболее удачными сделками в истории отечественной приватизации экономисты считают продажу «Криворожстали» и «Укртелекома». Первая сделка в 2005 году принесла в бюджет страны 24,2 млрд грн, вторая — 10,6 млрд грн (2011 год). Причем, при повторной продаже «Криворожстали» удалось выручить в пять раз больше, чем при первичной приватизации. Однако специалисты уверены, что этот успех реприватизации не повторить. В частности, экономист Алексей Кущ полагает, что национализация «Укртелекома» вызовет необходимость его повторной приватизации, но выручить за него прежние 10,575 млрд грн уже не удастся, поскольку нынешняя стоимость компании в 4−8 раз ниже.

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