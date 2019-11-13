Спорт

Стало известно, сколько сборная Украины заработала за выход на Евро-2020

Европейский футбольный союз (УЕФА) обнародовал суммы призовых, которые получат участники финального турнира чемпионата Европы по футболу, который с 12 июня по 12 июля 2020-го пройдет в 12 городах — Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Санкт-Петербурге, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Будапеште, Глазго, Бильбао и Амстердаме.

Каждый из 24 участников Евро (пока известны шесть счастливчиков — Украина, Бельгия, Россия, Италия, Испания и Польша) гарантированно получит от УЕФА 9,25 млн евро призовых.

За каждую победу на групповом этапе выплата составит 1,5 млн евро, за ничью — 750 тысяч. Бонус за участие в 1/8 финала — 2 млн, в ¼ — 3,25 млн, в полуфинале — 5 млн.

Победитель турнира получит дополнительную выплату — 10 млн евро, серебряный призер — 7 млн.

Чемпион Европы (при условии побед во всех трех поединках группового этапа) максимально может заработать 34 млн евро.

Напомним, что команда Андрея Шевченко, досрочно обеспечившая себе первое место в группе и путевку на Евро-2020, 17 ноября в Белграде проведет последний матч отборочного турнира против сборной Сербии. Жеребьевка групп чемпионата Европы состоится 30 ноября в Бухаресте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию товарищеского поединка Украина — Эстония.

Фото ffu.ua

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