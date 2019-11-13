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Стиль жизни

Гороскоп на 17 ноября для всех знаков зодиака

16:16 16 ноября 2019 85
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Воскресенье, 17 ноября, — день, когда надо особенно внимательно относиться к своим словам.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 17 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

От компаний и веселья Овну лучше отказаться. Старый друг поддержит в трудных ситуациях.

Телец

Тельцам стоит отказаться не только от заманчивых предложений, но и экспериментов.

Близнецы

Близнецам стоит жить по правилам и по плану. А вечером ждите новостей и неожиданной прибыли.

Рак

Совет звезд: расточительность вам не к лицу, откажитесь от соблазнов.

Лев

Вам предложат выгодный проект, которым заниматься придется в одиночку.

Дева

День хороший для стабильных связей, проверенных временем. Старшие родственники помогут уладить проблемы.

Весы

В этот день каждая мелочь имеет значение, не упускайте шанса на успех, старайтесь.

Скорпион

Совет звезд: миллионы приходят к тем, кто трудиться на износ, стоит смотреть на мир трезво.

Стрелец

Стрельцу придется что-то ремонтировать и исправлять чужие ошибки. Вечер пройдет в кругу близких людей.

Козерог

Козерогам стоит помнить, что чем дольше вы будете пребывать в состоянии эйфории, тем быстрее уплывут от вас перспективы.

Водолей

Удачный день для изменений внешнего образа. Сделайте новую стрижку, купите платье.

Рыбы

Вам ни в коем случае нельзя быть пассивными. Активная позиция приведет к большущему успеху и высокому положению.

Хорошего вам дня!

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