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Гороскоп на 17 ноября для всех знаков зодиака
Воскресенье, 17 ноября, — день, когда надо особенно внимательно относиться к своим словам.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 17 ноября для всех знаков зодиака.
Овен
От компаний и веселья Овну лучше отказаться. Старый друг поддержит в трудных ситуациях.
Телец
Тельцам стоит отказаться не только от заманчивых предложений, но и экспериментов.
Близнецы
Близнецам стоит жить по правилам и по плану. А вечером ждите новостей и неожиданной прибыли.
Рак
Совет звезд: расточительность вам не к лицу, откажитесь от соблазнов.
Лев
Вам предложат выгодный проект, которым заниматься придется в одиночку.
Дева
День хороший для стабильных связей, проверенных временем. Старшие родственники помогут уладить проблемы.
Весы
В этот день каждая мелочь имеет значение, не упускайте шанса на успех, старайтесь.
Скорпион
Совет звезд: миллионы приходят к тем, кто трудиться на износ, стоит смотреть на мир трезво.
Стрелец
Стрельцу придется что-то ремонтировать и исправлять чужие ошибки. Вечер пройдет в кругу близких людей.
Козерог
Козерогам стоит помнить, что чем дольше вы будете пребывать в состоянии эйфории, тем быстрее уплывут от вас перспективы.
Водолей
Удачный день для изменений внешнего образа. Сделайте новую стрижку, купите платье.
Рыбы
Вам ни в коем случае нельзя быть пассивными. Активная позиция приведет к большущему успеху и высокому положению.
Хорошего вам дня!
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