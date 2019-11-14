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Португалия – Литва: онлайн видео голов матча квалификации Евро-2020
В четверг, 14 ноября, действующий чемпион Европы Португалия на 30-тысячном стадионе «Алгарве» в Фару (до 2018 года на этой арене своих соперников принимала команда… Гибралтара) проведет поединок отборочного цикла Евро-2020 против Литвы. Начало — в 21:45.
Напомним, что в первой встрече команд Фернанду Сантуша и Вальдаса Урбонаса в Вильнюсе португальцы благодаря четырем мячам Криштиану Роналду разгромили соперника — 5:1.
Чтобы гарантировать себе второе место в группе (первое за собой застолбили подопечные Андрея Шевченко) и путевку в финальную стадию чемпионата Европы хозяевам поля нужно в двух оставшихся встречах (17 ноября Португалия будет гостить в Люксембурге) не пропустить вперед отстающую на одно очко Сербию.
Отметим, что беспроигрышная серия португальцев в родных стенах насчитывает 16 поединков. Последний раз команда уступала дома 28 марта 2017 года на стадионе в Фуншале (остров Мадейра) в товарищеском матче с Швецией — 2:3.
Букмекеры в предстоящей встрече отдают безоговорочное предпочтение чемпионам Европы. К примеру, авторитетная контора William Hill ставки на победу Португалии принимает с коэффициентом 1,02, на ничью — 21,0, на выигрыш Литвы — 67,0.
За видео голов в поединке в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стало известно, сколько заработала сборная Украины за выход на Евро-2020.
Фото Getty Images
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