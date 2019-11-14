Возвращение «Энергоатома» на рынок снизит оптовую цену электроэнергии, — эксперт

Деньги

Возвращение компании «Энергоатом» на рынок электроэнергии и увеличение конкуренции на нем приведет к снижению оптовых цен на электроэнергию. Об этом заявил программный менеджер украинского центра стратегий DiXi Group Роман Ницович.

Эксперт напомнил, что на сегодняшний день компания «Энергоатом» фактически выведена с рынка из-за того, что государство обязало ее продавать 90% произведенной электроэнергии населению. Возвращение ее на рынок, по мнению Ницовича, будет способствовать повышению конкуренции и снижению цен на электроэнергию.

«Речь идет о том, что если будет больше конкуренции со стороны дешевой генерации, то оптовая цена на электроэнергию может снизиться. Но в розницу, очевидно, для населения необходимо готовиться к пересмотру регулируемой цены», — сказал Ницович.

Напомним, что ранее председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей, и цены для населения неизбежно вырастут.

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