Шоу-бизнес

В США запустили новый стриминговый сервис Disney+. На нем начал транслироваться сериал «Мандалорец», созданный в стиле космического вестерна на основе вселенной знаменитой киносаги «Звездные войны». Премьера вызвала настоящий взрыв эмоций у фанатов «Звездных войн». В полное умиление их привел персонаж, появившийся в первом эпизоде. Пользователи сети назвали его «младенец Йода». Главному герою, охотнику за головами, представителю вымышленной расы мандалорцев, поручают раздобыть это существо.

Малыш, который вызвал бурю восторга, напоминает мастера Йоду — наставника Люка Скайуокера, великого магистра ордена джедаев. «Я не видел ничего более очаровательного», «Какая милашка», «Если „Дисней“ немедленно не наладит производство плюшевых малышей Йод, я с ним больше дела не имею», — писали восторженные комментаторы.

Однако на самом деле, как отмечает издание Metro, Йодой он быть не может, поскольку действие сериала разворачивается пять лет спустя после событий фильма «Возвращения джедая», в котором мастер умирает в возрасте 900 лет. Так что, видимо, «младенец» — просто представитель того же самого вида. Не исключено, однако, что очаровавший публику зеленый малыш с большими ушами — родственник великого мастера или же каким-то другим образом имеет к нему отношение. Недаром он завернут в робу, напоминающую одеяние рыцарей джедаев. Дальнейшее развитие сюжета прояснит этот вопрос.

В декабре выйдет в прокат новый фильм — «Звездные войны: Восхождение Скайуокера».

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