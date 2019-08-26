Представлен трейлер фильма «Звездные войны: Восхождение Скайуокера» (видео)

Шоу-бизнес

Киностудия Disney опубликовала трейлер нового фильма знаменитой киносаги — «Звездные войны: Восхождение Скайуокера». Ранее тизер был представлен на киноконвенте компании Walt Disney Studios D23 Expo, в котором приняла участие также Анджелина Джоли, презентовавшая продолжение фильма «Малефисента».

Теперь же ролик был выложен в сети. В начале его представлены кадры из предыдущих фильмов. «Тысячи поколений живут в тебе, но это твоя битва», — произносит закадровый голос Люка Скайуокера.

Одним из самым эффектных моментов тизера является сражение Рей и Кайло Рена посреди бушующих волн. А также Рей (в исполнении актрисы Дейзи Ридли), вооруженная двухсторонним красным световым мечом — оружием ситхов. В конце ролика слышно «фирменное» дыхание Дарта Вейдера, намекая зрителям на его присутствие.

Фильм выйдет в прокат в декабре этого года. Восьмой эпизод — «Звездные войны: Последние джедаи» — вышел в прокат в декабре 2017 году и собрал 1 миллиард 333 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, кого увидят зрители в девятом эпизоде «Звездных войн».

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